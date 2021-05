LUANA, MORTA SUL LAVORO/ Non cerchiamo diritti o condanne, ma un grande Perché

Una vita, quella della ventiduenne Luana D’Orazio, spezza l’ingannevole dibattito a cui è stato inchiodato quest’anno il primo maggio italiano. Nei giorni in cui si ricorda la festa del lavoro, la giovane donna ha perso la vita a Montemurlo – vicino a Prato – proprio mentre svolgeva il suo, divorata da un macchinario in uso nell’industria tessile.

VARIANTE INTER/ Ciccozzi: adesso si rischia una nuova ondata in Lombardia

E dinnanzi al figlio piccolino di Luana, rimasto senza mamma, quello che l’umanità cerca non è una sterile diatriba sui diritti, e neppure una furiosa condanna di un colpevole da individuare per chiedere più garanzie e tutele, quasi che potesse esistere un sistema perfetto che impedisca quello che sembra essere, di primo acchito, un incidente.

VARIANTE INTER/ Virus c’è quando Sindaco chiude (i ristoratori)

L’umanità non va cercando interventi legislativi o regolamenti di conti, ma è assetata di senso, di domande, di perché. Perché si può morire così? Che senso ha vivere? Che cosa significa lavorare?

È più di un anno che tutto sembra congiurare affinché non ci si pongano più le questioni decisive dell’esistenza. Ogni giorno ci è fornita una guerra affinché non riemergano quesiti e interrogativi che invece sarebbero necessari per leggere – e vivere – questo tempo nuovo: contagi, morti, vaccini, piani. In mezzo a roboanti parole, e rivoluzionari appelli, nessuno sembra più avere una parola per il dolore. Per il nostro, per quello di tutti coloro che sono discriminati, per quello del bimbo di Luana.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: tamponi, tasso di positività sotto il 3% (5 maggio)

Quando siamo diventati incapaci di parlare alla vita, ci siamo sentiti in dovere di alzare la voce: non avendo più parole per il nostro cuore, ci siamo rivolti al cielo. E quando il cielo sembrava non ascoltarci, abbiamo smosso gli inferi. L’esistenza non aspetta discorsi, concertoni, inchieste: l’esistenza attende abbracci, ascolto, comprensione. Per che cosa vale la pena vivere? Per che cosa si può morire? Nel tempo delle polemiche e dei social, ancora una volta è il Caligola di Camus ad indicarci il nocciolo della questione e a convocarci per affrontarla, per rendere davvero omaggio e dignità alla morte di Luana e di tutti gli altri dimenticati: “Gli uomini – infatti – muoiono e non sono felici”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA