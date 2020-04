Morto Franco Lauro/ Probabile infarto, è stato la voce del basket negli anni Novanta

Pubblicità

Lutto nel mondo del giornalismo: è arrivata la notizia della morte di Franco Lauro, popolarissimo giornalista Rai che ha legato il suo nome particolarmente al mondo dello sport. I fatti non sono ancora chiarissimi, o meglio la causa della morte: Lauro si trovava a Roma, precisamente in via della Croce, quando è stato colpito da un infarto, o almeno così pare dalle prime ricostruzioni (su questo ovviamente bisognerà aspettare). Un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma il personale medico ha poi dovuto constatare il decesso: scompare a 58 anni un personaggio popolarissimo della nostra televisione, uno di quei volti “riconoscibilissimi” dal grande pubblico. Un collega dal curriculum davvero lungo: lavorando per la Rai, nella quale era entrato nel 1984, ha coperto davvero tantissimi eventi.

Nello specifico Franco Lauro si è occupato di ben otto Olimpiadi estive e quella invernale di Torino 2006, ma in particolar modo è stato la voce del grande basket: sono ben 12 le edizioni degli Europei da lui commentate, compresa quella trionfale del 1999 in Francia, ma anche 3 Mondiali e gli innumerevoli campionati nazionali che anni fa erano trasmessi sulla televisione di stato. In più Franco Lauro si è occupato dei Goodwill Games di Seattle, di Giochi del Mediterraneo e Olimpiadi, di tantissimi altri eventi legati al mondo dello sport: ovviamente sono tantissime le personalità che ha intervistato nel corso della lunga carriera, mancherà davvero tanto a tutti gli appassionati che erano cresciuti con la sua voce e la sua presenza sullo schermo.

MORTO FRANCO LAURO: IL RICORDO DI MASSIMO CAPUTI

A ricordare Franco Lauro sono e saranno tanti personaggi dello sport e non solo; tra questi uno dei primi è stato Massimo Caputi, che ha affidato a Twitter il suo pensiero. “Sono senza parole” ha scritto il giornalista, descrivendo il collega come esperto e appassionato di basket e come “volto amico ed educato che entrava nelle nostre case”. Caputi ha anche voluto ricordare l’esordio in radio nel 1985, che ne ha parlato come uno dei tanti momenti che lo legano a Lauro. Alessandro Alciato, popolare volto di Sky Sport, ha invece scritto “raccontaci qualcosa anche da lì, dovunque ti abbia portato quest’ultima partita”. E’ davvero un giorno triste per gli appassionati di sport, come dimostra appunto un giro sui social: in tanti lo ricordano come la voce del grande basket della nostra nazionale, anche quella che ha vinto l’argento alle Olimpiadi del 2004.



