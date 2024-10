Sonia Bruganelli con il suo pungente e particolare carattere in questi anni si è fatta amare e odiare dal pubblico e dai telespettatori, proprio ieri Paola Ferrari l’ha duramente attaccata a La Vita in Diretta. Cosa ha detto la nota presentatrice? Commentando il suo debutto a Ballando con le stelle ha detto che balla bene però a lei non piace. L’ha definita una donna intelligente, imprenditrice e donna d’affari, però ha ribadito che a lei non piace. Ad Alberto Matano ha fatto sapere che ciò che le arriva è qualcosa di non totalmente limpido.

Selvaggia Lucarelli punge Sonia Bruganelli: "Sei parac*la e passiva"/ Scintille a Ballando con le stelle 2024

Poco prima il conduttore aveva riportato ciò che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto sul suo profilo Instagram, dicendo che tra lei e la giuria c’è stato un momento scintillante. Lo scatto che ha pubblicato la ritrae con il ballerino Carlo Aloia a Ballando con le stelle, durante il momento dei giudizi. Nella didascalia del post ha chiaramente lanciato una frecciatina, questo è ciò che ha scritto: “Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a “Ballando con le stelle” e capisce che la giuria vuole l’opinionista del “Grande fratello”.

Sonia Bruganelli, perché non balla con il fidanzato Angelo Madonia?/ "Decisione presa per un motivo..."

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, la dura critica di Paola Ferrari da Matano

Dopo che Alberto Matano ha riportato la frecciatina lanciata da Sonia Bruganelli sui social in seguito alla prima puntata di Ballando con le stelle Paola Ferrari ha commentato dicendo che a parer suo si tratta di una mossa. Lei è convinta che l’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi vuole passare per quella che non vuole cadere nelle polemiche ma finirà per essere la protagonista di questa edizione e di sicuro farà delle polemiche. Poi ha ribadito: “Questo è quello che penso e perché lei non mi piace”.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, coppia Ballando con le stelle 2024/ Critiche: "stella dal portafoglio pieno"

Per moltissimi anni la Sonia Bruganelli ha preferito restare dietro le quinte, contribuendo al successo dell’ex marito Paolo Bonolis nelle sue trasmissioni ma da un po’ di tempo finisce spesso al centro del gossip. Il suo nome negli ultimi mesi è stato molto chiacchierato, anche per via della sua sfera sentimentale. Dopo la fine del suo matrimonio ha ritrovato l‘amore con Angelo Madonia, entrambi stanno partecipando a Ballando con le stelle, ma hanno deciso di non ballare insieme. Nel corso della prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno Sonia è stata punzecchiata più volte in merito alla sua relazione con il ballerino, lei ha però riposto dicendo che Madonia ha la sua ballerina e lei ha il suo ballerino.