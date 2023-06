Morto membro dello staff all’Isola dei Famosi 2023/ Alvin si commuove: “sei un’anima bella”

Isola dei Famosi 2023, Alvin commosso: “È mancato un nostro collaboratore“

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 è in dirittura d’arrivo ma, prima delle ultime nomination, Alvin ha voluto rivolgere un pensiero speciale ad una persona che è venuta a mancare nelle scorse ore. Intervenuto in collegamento con Ilary Blasi, l’inviato del reality ha voluto spendere qualche parola per ricordare un membro dello staff: “Volevo solo dire una cosa prima di dare il via a queste nomination. Purtroppo questa mattina è mancato un nostro collaboratore della comunità: rimarrai sempre con noi, sei un’anima bella“.

Alvin è parso visibilmente commosso in volto e con le lacrime agli occhi, mentre annunciava la perdita di uno stimato collega della comunità honduregna. Dallo studio Ilary Blasi si è detta dispiaciuta per la notizia e, dallo studio, è partito un applauso spontaneo cui hanno fatto seguito alcuni istanti di silenzio. Un momento molto commovente, che ha interrotto temporaneamente il vortice di dinamiche e prove di gioco per lasciare invece spazio al ricordo toccante di una persona importante, per Alvin e il suo team in Honduras.

La prova dello specchio e le ultime nomination

Archiviato il toccante momento in diretta, la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 ha proseguito la sua marcia con uno dei grandi cult di questo reality: la prova dello specchio. Tutti i concorrenti in Palapa, per la prima volta dopo tantissime settimane, hanno infatti la possibilità di guardarsi allo specchio e osservare i cambiamenti del proprio fisico, dopo mesi di vita “da naufraghi”. Dalla gioia di Pamela Camassa allo stupore di Marco Mazzoli e di Andrea Lo Cicero, i finalisti di questa edizione si sono rivisti dopo tanto tempo e hanno osservato i segni del cambiamento del proprio corpo, dovuto alla fame e alla stanchezza.

A seguire hanno preso il via le nomination, le ultime di questa edizione, che alla fine vedono al televoto Cristina Scuccia e Luca Vetrone. Entrambi sono già finalisti assicurati, al pari degli altri compagni, ma uno di loro due perderà la possibilità di conquistare la vittoria nella finalissima di lunedì sera.











