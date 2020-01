Moses all’Inter?/ Calciomercato news: pallino di Conte, contatto col Chelsea

Saltato Spinazzola, l’Inter pensa a Victor Moses come secondo rinforzo per le fasce, dopo che ieri sera è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Ashley Young. Dunque, nelle ultime ore sono salite le quotazioni per l’arrivo di Moses all’Inter e non a caso la dirigenza nerazzurra ha parlato del giocatore nel corso delle trattative con il Chelsea per Olivier Giroud – anche se sull’attaccante francese va registrata una frenata a causa della mancata partenza di Politano. Tornando a Moses, il nigeriano classe 1990 è attualmente in prestito al Fenerbahce, ma il cartellino resta di proprietà del Chelsea, dunque ecco il perché della trattativa con il club inglese – anche se naturalmente servirà anche l’assenso del Fenerbahce per concretizzare la possibilità di vedere Moses all’Inter.

MOSES ALL’INTER? IL LEGAME CON CONTE

Il Chelsea comunque ha un ruolo centrale nella vicenda, anche perché sono i comuni trascorsi londinesi del nigeriano e di Antonio Conte ad avere acceso la scintilla per l’Inter. Insomma, Moses è un pallino dell’allenatore perché nel 2016-2017 fu uno dei protagonisti assoluti della Premier League vinta da Conte alla guida del Chelsea e il tecnico ora nerazzurro fece un grande lavoro trasformando l’ala da puro esterno offensivo a giocatore capace di giocare a tutto campo sulla corsia di destra. La trattativa appare certamente più facile rispetto a quella per Giroud (per rimanere in casa Chelsea), bisognerà tuttavia convincere il Fenerbahce a rinunciare agli ultimi sei mesi del prestito. Anche in questo caso però attenzione alle visite mediche: Moses è reduce da uno strappo del muscolo femorale, andrà valutato con attenzione.

