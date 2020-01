Giroud all’Inter?/ Calciomercato, Ausilio a Londra per chiudere: le cifre

Lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, ma non solo: Inter in pressing per Olivier Giroud, Piero Ausilio è pronto a piazzare il colpo. Come riporta Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro è volato a Londra per una serie di incontri legati all’attaccante in uscita dal Chelsea, nonché al centrocampista del Tottenham Eriksen. La trattativa è in fase avanzata e l’obiettivo della società meneghina è quella di regalare il 33enne a mister Antonio Conte quanto prima: ricordiamo che i due hanno già lavorato insieme a Stamford Bridge e il francese ha instaurato un ottimo rapporto con il manager salentino.

«Al di là del sogno dei tifosi c’è anche il fatto che il management di ogni società deve puntare in alto. Bisogna ottenere il massimo in ogni campagna acquisti», ha temporeggiato Beppe Marotta senza fare nomi, ma per Olivier Giroud la fumata bianca è dietro l’angolo. Tuttomercatoweb parla di contatti continui e ormai la distanza tra domanda e offerta è minima: 1 milione di euro, con il Chelsea che chiede 6 milioni ed il Biscione che ha messo sul piatto 4,5 milioni più qualche bonus. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta, ma non è da escludere un anticipo sulla tabella di marcia. Ricordiamo che l’attaccante ha già trovato l’accordo con l’Inter per un contratto fino al 30 giugno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA