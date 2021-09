Moses Concas di Italia’s Got Talent/ “Voglio sposare la mia ragazza Silvia”

C’è anche Moses Concas, il vincitore di Italia’s Got Talent tra i protagonisti della puntata di “Linea Verde Radici” condotto da Federico Quaranta e dedicata alla Sicilia. Un lungo viaggio trasmesso mercoledì 1 settembre 2021 in prima serata su Rai1 dedicato ad una delle regioni più belle d’Italia; un viaggio che parte dai crateri dell’Etna fino alle isole Egadi. Cantautore sardo, Moses è molto legato alla sua terra anche se per la musica ha lasciato l’Italia per cercare fortuna in Inghilterra. Subito dopo la vittoria a Italia’s Got Talent, il musicista intervistato dal settimanale Nuovo ha dichiarato: “non smetterò mai di suonare la mia armonica tra la gente” – precisando – “nel Regno Unito la street art è vera arte, mentre in Italia gli artisti che si esibiscono per strada sono considerati disadattati, che chiedono l’elemosina”.

La partecipazione a Italia’s Got Talent ha sicuramente dato una sferzata alla sua carriera anche se ha precisato: “vincere un talent magari non te lo aspetti all’inizio- spiega- Però punti sempre al massimo, non gareggi per arrivare secondo. Non sono un timido, quando conomunico la mia arte, sento tantissimo a livello comunicativo. Amo quello che faccio, che sono felicissimo di farlo. Non credo di essere persona timida”.

Moses Concas da Italia’s Got Talent ad America’s Got Talent

Dopo la vittoria a Italia’s Got Talent, Moses Concas ha partecipato anche alla versione americana di America’s Got Talent. Il suo talento non è passato inosservato a nessuno: a cominciare dai giudici Heidi Klum, il produttore discografico britannico Simon Cowell e la cantante inglese Alesha Dixon. Grande entusiasmo anche da parte del conduttore canadese Howie Mandel e dell’ex giocatore di football americano Terry Crew anche se il musicista non ha superato la prima parte delle selezioni.

“Vengo dall’Italia, dalla Sardegna” – ha detto l’eclettico artista di Iglesias, Sardegna, ai giudici concorrente della speciale edizione “The Champions”, dove hanno partecipato tutti talenti arrivati dalle varie edizioni dello show. Il musicista ha dedicato la sua vittoria a Italia’s Got Talent a tutte le persone che hanno creduto in lui e parlando del montepremi finale da 100 mila euro ha confessato: “voglio sposare la mia ragazza Silvia al più presto, era una decisione che era già nell’aria, ma questa vittoria rende concreta”.

