Moses è dell’Inter, ufficiale/ Calciomercato, avrà la n° 11: “Vogliamo lo scudetto”

Victor Moses all’Inter, è ufficiale: l’esterno nigeriano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione. Accordo raggiunto tra Biscione, Chelsea e Fenerbahce, club che aveva acquistato il 30enne in estate in prestito: sarà lui la nuova freccia all’arco di Antonio Conte, che riabbraccia un suo pupillo ai tempi dei Blues. Dopo Ashley Young ed in attesa di Christian Eriksen, altro colpo per la compagine meneghina: sarà l’ottavo calciatore nigeriano della storia del club, con predecessori importanti come Nwankwo Kanu, Taribo West e Obafemi Martins. L’Inter ha reso inoltre noto che Moses vestirà la casacca numero 11.

Intervistato da Inter Tv, Victor Moses ha spiegato: «E’ un onore per me essere qui ed essere un giocatore dell’Inter: ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con mister Conte è un’opportunità che mi rende molto felice, gli ho parlato e mi ha spiegato il progetto del club». L’esterno destro ha evidenziato successivamente: «Voglio fare parte del progetto dell’Inter e sono felice di essere qui: darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi». Infine, un messaggio per i tifosi: «Avrò bisogno di ambientarmi ma voglio dare una mano alla squadra a vincere più gare possibili. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi e lotteremo per vincere lo scudetto».

