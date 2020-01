Eriksen all’Inter/ Calciomercato: accordo totale col giocatore, Vecino a Londra?

Sembra ormai decisamente in discesa la strada che dall’Inter porta ad Eriksen. Secondo le indiscrezioni riportate in queste ultime ore dai media sportivi, la compagine nerazzurra sarebbe ormai ad un passo dall’acquisto del centrocampista della nazionale danese, di proprietà del Tottenham. Un’operazione resa fattibile, ricordiamo, dal fatto che il contratto dello stesso scadrà al termine di questa stagione, al 30 giugno del 2020, ed Eriksen non ha alcuna intenzione di rinnovarlo, vista la volontà di cambiare aria. Nella giornata di ieri, ennesimo incontro fra il manager interista, Beppe Marotta, e l’agente di Eriksen, Martin Schoots, e fra le due parti in gioco l’accordo sarebbe totale. Il centrocampista offensivo percepirà 7 milioni di euro netti a stagione, con bonus fino a 10, per un contratto a scadenza stagione 2023-2024, quindi, di quattro anni e mezzo.

ERIKSEN ALL’INTER? PRONTO UN CONTRATTO DA 7 MILIONI ANNUI

Manca invece quello fra società, quindi fra Inter e Spurs, ma le parti sarebbero davvero vicine alla chiusura. L’idea della società meneghina è quella di mettere sul piatto una cifra pari a 10 milioni di euro con l’aggiunta del cartellino di Matias Vecino, calciatore che avrebbe rotto con il tecnico Antonio Conte, e che nel contempo, sarebbe gradito a Josè Mourinho. Va letta in tale ottica la convocazione di ieri nella sede nerazzurra di Alessandro Lucci, l’agente del calciatore della nazionale uruguagia. Quello di Eriksen sarà sicuramente un nuovo grande arrivo per la squadra interista, un giocatore che in questa stagione è sceso in campo in ben 26 partite, di cui 18 in Premier League, 5 in Champions, due in FA Cup e un’altra in EFL Cup. In totale sono stati tre i gol messi a segno con l’aggiunta di altri tre assist. Secondo Transfermarkt il suo valore potenziale è di 90 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza il suo prezzo di acquisto sarà decisamente più basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA