MotoGp, Gp Germania annullato?/ Grandi eventi vietati, Sachsenring in bilico

Il calendario della MotoGp si prepara a fare i conti con un nuovo rinvio: il Gp Germania infatti è in bilico dopo la decisione del governo di vietare tutti i grandi eventi sul suolo tedesco – quelli cioè che possano generare una grande aggregazione di persone – fino al 31 agosto. Considerando che la data fissata per l’appuntamento al Sachsenring con il Gp Germania 2020 della MotoGp è domenica 21 giugno, si può ben capire che manca solo l’ufficialità per sancire l’ennesimo rinvio di un Gran Premio del Motomondiale in questa disgraziata stagione 2020 che è cominciata solamente per Moto2 e Moto3 in Qatar a inizio marzo e giusto perché le due classi minori avevano già i team a Losail per gli ultimi test.

La MotoGp invece era saltata, come sono stati in seguito annullati tutti i successivi Gp cioè Thailandia, Americhe, Argentina, Spagna, Francia, Italia e Catalogna, alcuni ricollocati in autunno (quando il calendario rischia di diventare un vero tour de force) e altri al momento rinviati a data da destinarsi, con un destino dunque tutto da definire.

MOTOGP, ANCHE IL GP GERMANIA A RISCHIO RINVIO

Dunque sulla carta dovrebbe essere proprio il Gp Germania al Sachsenring ad aprire la stagione della MotoGp il prossimo 21 giugno. La decisione del governo però rende virtualmente impossibile immaginare la disputa di questo Gran Premio. La situazione è identica a quella del Gp Francia in Formula 1: anche in questo caso manca ancora l’ufficialità del rinvio e sulla carta si potrebbe sperare nella disputa a porte chiuse, ma anche questa soluzione appare molto problematica.

Infatti, se anche si dovesse gareggiare senza pubblico (che l’anno scorso al Sachsenring aveva superato le 200.000 presenze nei tre giorni) e dunque con grave danno economico per gli organizzatori, bisognerebbe considerare che già da solo tutto il paddock è composto da centinaia di persone la cui presenza è essenziale. Dunque la MotoGp si avvia a fare i conti con un nuovo intoppo e l’intera stagione 2020 appare sempre più in bilico. Evidentemente a rischio anche il round tedesco del mondiale Superbike, in calendario per il weekend del 31 luglio-2 agosto sul circuito di Oschersleben.



