Motor Bike Expo Verona, video incidente all’inaugurazione/ Auto stuntman contro transenna: 10 feriti

Tragedia sfiorata al Motor Bike Expo Verona. La fiera dei motociclisti è cominciata nel peggiore dei modi, con un incidente all’inaugurazione. Questa mattina dieci persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. La dinamica non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, è emerso che verso le 13.30, quindi poco dopo l’inaugurazione ufficiale, un’automobile guidata da uno stuntman si sarebbe alzata su due ruote, finendo però per salire su una transenna e facendo sbilanciare una delle panchine dove si era assiepato il pubblico per assistere all’esibizione.

Influenza in calo, ma Iss avverte "Intensità molto alta"/ Report RespiVirNet: bambini ancora i più colpiti

Dieci persone sono cadute a terra in maniera rovinosa. Sul posto sono accorse diverse ambulanze col personale sanitario. I feriti sono stati portati in pronto soccorso: di questi 7 ci sono arrivati in codice giallo, 3 in codice verde. Nel frattempo, sono partiti i rilievi delle forze dell’ordine per fare chiarezza su eventuali responsabilità, mentre tutti gli show al Motor Bike Expo Verona sono stati sospesi.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Dombrovskis a Italia: "Non in linea con le raccomandazioni Ue"

VIDEO INCIDENTE AL MOTOR BIKE EXPO VERONA: “NESSUNO TOCCATO DALL’AUTO”

Nelle ore successive all’incidente è rimbalzato da telefonino a telefonino, finendo in rete e sui social, il video dell’incidente al Motor Bike Expo Verona. Sono stati ripresi gli attimi di terrore durante la performance di uno stuntman. Il report di Verona Emergenza, che ha inviato sul posto cinque mezzi, parla di sette codici gialli e tre verdi, ma secondo gli organizzatori – precisa il giornale locale L’Arena – nessuno spettatore sarebbe stato toccato dall’auto. I feriti, dunque, avrebbero riportato contusioni.

ULTIMA GENERAZIONE, CONDANNATI 3 ATTIVISTI: "MOSSI DA VALORI MORALI"/ Ma ora il Ddl eco-vandali diventa legge

Motor Bike Expo è un evento che si tiene da 16 anni ed è ospitato nel quartiere fieristico di Verona. L’edizione di quest’anno occupa 100mila metri quadrati, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne riservate a gare, show, esibizioni e un calendario con circa 150 appuntamenti durante i tre giorni. Clicca qui per vedere il video (da L’Arena).











© RIPRODUZIONE RISERVATA