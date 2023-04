Motorola Edge 40 Pro, nuovo smartphone top di gamma/ Si ricarica in 6 minuti

Motorola ha presentato la sua ultima creazione, lo smartphone Edge 40 Pro, la cui caratteristica principale è rappresentata dalla velocità di ricarica. Disponibile sul mercato italiano dallo scorso 4 aprile 2023, si tratta di un telefono decisamente interessante, che a bordo monta un chip Qualcomm Snadpragon 8 Gen 2, con l’aggiunta di ben 12 Gb di Ram LPDDR5X e 256 Gb di storage interno. Una potenza quindi importante quello del nuovo Motorola Edge 40 Pro, e nel contempo dal consumo energetico estremamente ridotto. A livello di display, invece, abbiamo lo smartphone americano monta uno schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full Hud Plus, e un refresh rate molto elevato da 165 hertz.

DIRETTA/ Sangiuliano City Juventus U23 (risultato 0-1) video streaming tv: gol Cerri!

Un display quindi estremamente godibile grazie ad una definizione molto elevata e una frequenza di aggiornamento che permette di non affaticare gli occhi di chi guarda. Non può mancare il comparto fotografico di prim’ordine, leggasi un obiettivo da 60 megapixel posizionato davanti per i selfie, mentre sul retro troviamo tre fotocamere da 50 megapixel (la principale), 12 megapixel (il teleobiettivo) e il sensore ultra grandangolare sempre da 50 megapixel. Un poker quindi perfetto per scattare fotografie ma anche per girare dei video.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Torres e Carrarese impattano! Diretta gol live score

MOTOROLA EDGE 40 PRO: 5G E ANDROID 13, IL PREZZO…

E per filmati ottimi serve anche un audio di assoluta qualità, e per questo il Motorola Edge 40 Pro è dotato di due speaker Dolby Atmos e quattro microfoni per filtrare i rumori ambientali quando si telefona. La connettività è 5G, mentre la batteria è da 4.600 mAh.

E a proposito di quest’ultima, come detto in apertura, sorprendono i tempi di ricarica visto che, con l’alimentatore da 125 Watt bastano solamente 6 minuti per poter utilizzare lo smartphone per un giorno. Per caricarla completamente servono invece 23 minuti garantendo una durata di 30 ore. Il Motorola Edge 40 Pro monta un sistema operativo Android 13 mentre il prezzo è di 999 euro, in linea quindi con i top di gamma attualmente sul mercato.

Diretta/ Torres Carrarese (risultato finale 1-1): finisce in pareggio in Sardegna!

© RIPRODUZIONE RISERVATA