Moulin Rouge!/ Video, su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi, 8 settembre 2019)

Moulin Rouge! andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di domenica 8 settembre, alle ore 21.20. Si tratta di un film musicale di genere drammatico diretto nel 2001 da Baz Luhrmann e interpretato da Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, che aveva già collaborato con il regista sul set di Romeo + Giulietta di William Shakespeare, e Jim Broadbent. Il film è molto liberamente ispirato all’opera La traviata di Giuseppe Verdi, di cui riprende il soggetto. Le musiche del film hanno sicuramente ispirato la realizzazione di tanti altri film. Nonostante questo ci troviamo di fronte comunque a un’opera che negli anni ha subito anche tante critiche.

Moulin Rouge!, la trama del film

Parigi, anno 1889. Christian (Ewan McGregor) è un giovane inglese che sogna di fare lo scrittore. Decide quindi di trasferirsi, nonostante il veto paterno, nel quartiere Pigalle di Parigi, considerato il luogo più adatto per ricevere la giusta ispirazione, visto il grande numero di artisti che lo popolano. Qui conosce una scalcinata compagnia teatrale, il cui impresario (Jim Broadbent) però mette Chris in contatto con il Moulin Rouge, un locale notturno che potrebbe scritturargli la sceneggiatura di qualche spettacolo. Qui Christ conosce Satine (Nicole Kidman), la prima ballerina del locale, e viene invitata allo spettacolo di quella stessa sera. Di fronte alla sua prima rappresentazione del Can Can, Chris rimane estasiato e si innamora seduta stante di Satine. Dopo lo spettacolo Satine deve incontrare un Duca e sedurlo per ottenere finanziamenti per il locale. Si presenta però Chris, che Satine crede essere il Duca. La donna lo invita quindi nel suo camerino.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA