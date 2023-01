Mourinho in Premier League?/ Calciomercato news, per gli inglesi può lasciare la Roma

Calciomercato news, le voci sul ritorno di Mourinho in Premier League

In questa sessione di calciomercato invernale i movimenti importanti non sono stati poi molti ma fino a questo momento non mancano certo indiscrezioni inaspettate come quella riguardante il possibile ritorno di José Mourinho in Premier League. L’allenatore della Roma in questa fredda finestra di trattative è stato dato in partenza dalla Capitale in ben due occasioni essendo stato accostato sia alla panchina del Portogallo che a quella del Brasile.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta Muriel per l'attacco e Sassuolo ancora su Bove

Lo Special One ha ringraziato pubblicamente la federazione portoghese in conferenza stampa a margine degli impegni ufficiali con i giallorossi e non hanno trovato ulteriori conferme le dichiarazioni del suo ex giocatore Carlos Alberto, che aveva appunto parlato dell’eventualità di ricoprire il ruolo di assistente in caso di approdo in verdeoro. Nemmeno le telefonate di Ronaldo sarebbero dunque servite a convincere Mou che, secondo quanto emerso, sarebbe ancora intenzionato ad allenare squadre di club in maniera quotidiana.

Zaniolo al Bournemouth?/ Calciomercato: Roma esasperata, si pensa a provvedimenti

Calciomercato news, Mourinho in Premier League di nuovo al Chelsea

Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese del Daily Mail, le chances di rivedere José Mourinho in Premier League non sarebbero affatto scarse. La famiglia del portoghese continua infatti a vivere a Londra e stando ai rumors potrebbe proprio tornare ad allenare il Chelsea per la terza volta in carriera dopo le esperienze maturate tra il 2004-2007 ed il 2013-2015. Il posto occupato attualmente da Graham Potter potrebbe liberarsi presto a causa dei risultati altalenanti ottenuti dal sostituto di Tuchel.

In corsa rimane anche un’altra squadra londinese come il West Ham dove il tecnico David Moyes non se la sta certo passando bene a giudicare dal sedicesimo posto in classifica. Le divergenze con la proprietà sul progetto romanista e le presunte discussioni con il general manager Tiago Pinto potrebbero contribuire all’addio alla Roma. Ricordiamo che Mourinho in Inghilterra ha allenato pure il Manchester United, con cui ha vinto l’Europa League, ed il Tottenham, sempre nella capitale inglese.

Calciomercato Roma news/ Intesa con lo Spezia per Shomurodov, Monza su Karsdorp

© RIPRODUZIONE RISERVATA