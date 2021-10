Mr Nice Guy, Italia 1/ Jackie Chan in una prova molto convincente

Mr Nice Guy va in onda oggi, 23 ottobre, su Italia 1. Questa pellicola verrà trasmessa su questo canale Mediaset a partire dalle ore 16.30. Possiamo affermare che il lungometraggio in esame può essere considerato senza alcun dubbio come una commedia d’azione. Gli attori protagonisti di Mr Nice Guy sono Richard Norton, Jackie Chan, Barry Otto e Miki Lee. La distribuzione di questa commedia d’azione nelle varie sale cinematografiche di tutto il mondo è avvenuta nell’anno 1997. Il regista della pellicola è Sammo Hung. Quest’ultimo è celebre per aver preso parte come attore a numerosi lungometraggi dedicati al mondo delle arti marziali. Le musiche di Mr Nice Guy sono state composte da J. Peter Robinson, che ha realizzato le colonne sonore di Nightmare – Nuovo incubo. Chan ha recitato poi in altri film, come I due cugini e The Iron Mask.

Mr Nice Guy, la trama del film

In Mr Nice Guy, la vicenda narrata si svolge in Australia e più precisamente nella città di Melbourne. In questo posto, vive Diana. Quest’ultima è una famosa giornalista televisiva. Un giorno alla donna viene ordinato di portare avanti una missione importante. Secondo questo incarico, Diana e il suo collaboratore devono condurre delle indagini scottanti sui rapporti malavitosi tra una banda composta da mafiosi italiani e il gruppo criminale australiano dei Demoni. Ad un certo punto, la donna riesce a filmare un importante scambio di cocaina tra le due bande. Disgraziatamente però l’accordo tra i due gruppi sfuma e il boss Giancarlo uccide anche il capo dei Demoni. Successivamente Diana e il suo collaboratore vengono anche scoperti.

Quest’ultimo viene catturato dagli uomini di Giancarlo. La giornalista invece riesce a fuggire sull’auto di Jackie. Quest’ultimo è un importante chef, che partecipa a numerose trasmissioni dedicate al mondo della cucina. Jackie porta quindi la donna lontano dai suoi inseguitori. Ad un tratto, Diana dimentica nella macchina del cuoco una videocassetta in cui ci sono delle immagini che ritraggono i loschi affari del gruppo criminale di Giancarlo. A causa di questo fatto, Jackie viene coinvolto suo malgrado in questa squallida vicenda. L’uomo dunque è costretto a mettersi in fuga per potersi salvare la pelle. Alla fine, però, dopo varie difficoltà, lo chef riesce a proteggere Diana e a sconfiggere i suoi nuovi nemici.

Video, il trailer del film “Mr Nice Guy”





