Mr. Rain con “Supereroi” a Sanremo 2023/ I bambini commuovono l’Ariston, ma potrebbe non bastare

A esibirsi come terzo cantante nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, è stato il rapper Mr Rain (pseudonimo di Mattia Balardi), che regala al pubblico del Teatro Ariston una canzone dal titolo “Supereroi”. È stato il primo artista ad essere presentato dalla co-conduttrice Chiara Ferragni e, prima di esibirsi ha scherzato con Amadeus perché entrambi indossavano una giacca nera di paillettes e nel caso di Mr. Rain si trattava del brand GCDS. Il suo look, con capelli biondo platino e total black era semplice ma, perfetto per una prima serata del Festival, grazie al tocco di luce dato dalle paillettes.

Il brano di Mr Rain in gara a Sanremo 2023 si presenta con una musicalità corale: il testo esprime un messaggio di speranza e di forza nel riuscire a chiedere aiuto nei momenti bui della vita, come fanno i supereroi. Durante l’esibizione, dopo poche note, un coro di otto bambini si è unito al cantante al centro del palco, accompagnandolo per il resto della canzone e, in conclusione, poi due bambini con ali da angelo si sono posizionati uno di fronte all’altro, tenendosi per mani. Al termine dell’esibizione, al momento della consegna dei fiori per il cantante, anche i bambini hanno ricevuto un fiore a testa. Un momento molto carino e che ha già fatto il giro del web è stata l’emozione di una bambina del coro, scoppiata in lacrime.

Oltre a essere funzionale alla coralità della canzone “Supereroi”, la presenza dei bambini come coro ha rappresentato la cifra stilistica di Mr Rain, come spesso è avvenuto per altre sue canzoni. La canzone è molto orecchiabile ed avrà un bel percorso sia durante la kermesse musical che nelle radio per i prossimi mesi, non solo per la musicalità ma anche per il messaggio che rimanda alla tematica della depressione e al valore umano del chiedere aiuto anche in condizioni difficili. Per il rapper si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo. Tuttavia, per il momento, la classifica della prima serata lo vede collocato in nona posizione. La sua esibizione, grazie alla presenza dei bambini, verrà ricordata in modo particolare al Festival, in quanto fin ora è stata una delle esibizioni più emozionanti della gara canora di quest’anno.

