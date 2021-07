Mr Rain e Elisabetta Gregoraci hanno avuto un flirt?/ La verità è che…

Mr Rain ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un flirt? In occasione della sua partecipazione alla nuova puntata di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana condotta proprio dalla ex moglie di Flavio Briatore con Alan Palmieri, il rapper ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua sul gossip scoppiato questo inverno dalle pagine del settimanale Chi. Tutto è successo durante la partecipazione della Gregoraci al Grande Fratello Vip che si è vista recapitare sopra il cielo di Roma un elicottero con una dedica davvero speciale. “Sei l’epicentro del mio terremoto” recitava la dedica scritta sullo striscione dell’aereo per la Gregoraci riportando proprio una frase di una canzone del rapper. In tantissimi hanno pensato che quell’elicottero fosse stato inviato proprio dal rapper ipotizzando un possibile flirt in corso tra la bellissima showgirl e il rapper. A distanza di mesi da quella bomba gossip, il rapper ha pensato bene di dire la sua.

Elisabetta Gregoraci/ Dopo la hit 'Anno Zero' rivela “Sono andata a scuola di canto”

Mr Rain e Elisabetta Gregoraci sono stati insieme? Cosa c’è di vero?

“Ricordo che ero in studio – ha detto – mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!” – sono state le parole di Mattia Balardi, vero nome del rapper Mr Rain che dalle pagine de Il Fatto quotidiano ha aggiunto – “ricordo che ero in studio mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”. Alla fine il rapper ha smentito clamorosamente la notizia dicendo: “Elisabetta Gregoraci l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live, è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e, per lei, è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”. Nessun flirt quindi tra la bellissima Ely e il giovane rapper.

