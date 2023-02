Mr Rain, il coro dei bambini canta in playback a Sanremo 2023?/ Dubbi sul web

Mr Rain con il coro dei bambini a Sanremo 2023

Sul palco di Sanremo 2023 è salito come terzo concorrente Mr Rain. L’artista si è esibito intorno alle 21:30 affiancato da un coro di bambini: il fatto che fossero presenti minori ha infatti impedito la sua presenza all’Ariston dopo mezzanotte, orario in cui i bambini non possono andare in tv. L’artista già in passato si era esibito con dei bambini: in particolare, nel brano Fiori di Chernobyl. A collaborare con lui in quell’occasione era stato il coro dei bambini di Cluster. Questa volta, invece, a salire sul palco di Sanremo è stato il coro “Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico.

Mr Rain, il coro dei bambini in playback?

Sul web, però, gli utenti hanno sollevato un dubbio: i bambini del coro di Mr Rain erano in playback? Molti utenti hanno infatti notato come i piccoli sembravano non cantare dal vivo. La loro esibizione è sembrata essere leggermente fuori sincro rispetto al movimento delle labbra.

Dopo l’esibizione con Mr Rain, anche ai bambini del coro “Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico, Amadeus ha regalato un fiore. I bambini sono apparsi visibilmente emozionati, in particolare una piccola corista, con gli occhi lucidi. Non capita infatti tutti i giorni, soprattutto in tenera età, di salire su un palco importante come quello dell’Ariston.

