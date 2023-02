TESTO “SUPEREROI” CANZONE MR RAIN/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“SUPEREROI”, TESTO CANZONE MR RAIN A SANREMO 2023

In un festival di Sanremo 2023 che, per suoni e per temi, pare più omologato rispetto al passato anche molto recente, bisogna plaudire al coraggio di Mr. Rain di portare un pezzo che non parla di amori finiti e simili, ma che con il testo della canzone Supereroi racconta la parabola del disagio psichico e soprattutto del bisogno di chiedere aiuto per poter uscire dai momenti più bui della propria vita.

“SUPEREROI”, ANALISI TESTO CANZONE MR RAIN A SANREMO 2023

Iniziando la nostra analisi del testo della canzone Supereroi di Mr Rain, altro pregio del brano di Sanremo 2023 è il suo essere diretto e onesto: “Non puoi combattere una guerra da solo / Il cuore è un’armatura / Ci salva ma si consuma / A volte chiedere aiuto ci fa paura” parte il brano a chiarire subito il tema e prosegue raccontando l’esperienza che lo stesso Mr. Rain ha vissuto in prima persona.

“Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro / Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”; “Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo / Più profonde di quello che sembrano”). Il testo della canzone Supereroi, come ha dichiarato Mr Rain, è partita dal ritornello e la sua immediatezza è l’arma con cui il pezzo potrebbe scalare la classifica di Sanremo 2023: “Camminerò / A un passo da te / E fermeremo il vento come dentro gli uragani / Supereroi / Come io e te / Se avrai paura allora stringimi le mani”.

ANALISI TESTO CANZONE “SUPEREROI” DI MR RAIN A SANREMO 2023: L’IMPORTANZA DI CHIEDERE AIUTO

Addentriamoci nella nostra analisi del testo della canzone Supereroi di Mr Rain. Certo, ci si sarebbe potuti aspettare un po’ più di profondità da un testo come quello della canzone Supereroi che parla di una questione autobiografica che è anche un problema più ampio, che dopo la pandemia è diventato anche un fatto sociale, quello della depressione e della sofferenza psichica, ma Mr. Rain – assieme a Federica Abbate, una delle giovani autrici e paroliere più affermate – preferisce restare al primo livello della questione, sottolineando il concetto di fondo, ossia che, come ha detto lo stesso artista, “chi chiede aiuto è un supereroe”, titolo che condivide anche con chi aiuta, con chi sta accanto a qualcuno in difficoltà.

(“Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia / Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia / Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me”).

Mr. Rain deve il suo nome al fatto di amare la pioggia e il brutto tempo per scrivere, la pioggia quindi diventa una sorta di firma o marchio di fabbrica del suo comporre e scrivere, per cui non sorprende che il brano reiteri il concetto e gli dia persino l’onore della chiusura, quella che deve strappare l’applauso (“Supereroi / Solo io e te / Due gocce di pioggia / Che salvano il mondo dalle nuvole”). Speriamo per lui gli porti fortuna a Sanremo 2023.











