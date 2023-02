Mr. Rain: “Rifiutato due volte come concorrente a Sanremo”/ “È stato un bene perché…”

Mr. Rain a Saremo 2023 dopo due rifiuti: il retroscena

“Lo aspettavo da tanto tempo, sono al settimo cielo!” È così che Mr. Rain commenta la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Intervistato da Romina Carrisi per il talk show condotto da Serena Bortone, il cantante racconta di aver atteso per anni questo momento e di essere ora felicissimo di poter finalmente calcare il palcoscenico del Teatro Ariston.

Fidanzata MrRain, insieme da 5 anni ma chi è?/ "Elisabetta Gregoraci amica e..."

È ancora Mr. Rain d’altronde a spiegare che questo desiderio è d’altronde in lui da qualche anno. Il cantante spiega infatti di essersi già candidato in passato alla kermesse ma di essere stato sempre ‘scartato’ da Amadeus. Quest’anno è però arrivata la grande occasione: come se la caverà?

TESTO "SUPEREROI" CANZONE MR RAIN/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Mr. Rain: “Sanremo? Sono testardissimo, non mi sono arreso”

“Io sono testardissimo, avevo fin troppa voglia di salire su questo meraviglioso palco.” spiega Mr. Rai, raccontando la sua tenacia nel non arrendersi di fronte ai ‘no’ ricevuti in passato per Sanremo. E a proposito anzi aggiunge: “Col senno di poi dico che è stato un bene perché mi sento più maturo come artista e come persona, quindi menomale che è arrivato quest’anno. I no ti danno più carica per dare sempre di più.” Questo è dunque il momento giusto per il suo primo Sanremo: il celebre rapper che scrive “solo quando piove” riuscirà a classificarsi tra i primi cinque Big di questa edizione?

LEGGI ANCHE:

Mr. Rain, canzone "Supereroi" a Sanremo 2023/ "Occorre imparare a chiedere aiuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA