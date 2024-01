Mr. Rain torna a Sanremo 2024 con Due altalene: “E’ una ballad, parla di una perdita”/ “Racconta più storie”

Mr. Rain e il ritorno al Festival: “Mi ha permesso di conoscere un sacco di gente”

Mr. Rain, dopo il successo dello scorso anno con il brano Supereroi, torna in gara a Sanremo 2024 con un altro singolo Due altalene: “La mia canzone è una ballad parla di una perdita, è una canzone a cui tengo molto e non mi va neanche forse di raccontare troppo perché preferisco la scopriate sul palco e, soprattutto, nel videoclip, perché saranno fondamentali per questo pezzo” ha affermato l’artista a Repubblica.

E ancora: “Lo scorso Sanremo Supereroi mi ha donato veramente cose inspiegabili, mi ha permesso di conoscere un sacco di gente, un sacco di persone che a loro volta mi hanno raccontato le loro storie – le sue parole – In particolare, la scintilla per scrivere Due Altalene è partita da una storia e, successivamente, è diventato un puzzle di più storie” ha dichiarato Rain.

Mr. Rain: “I bambini di Supereroi? Li ho invitati al mio tour finale”

L’artista di Supereroi, ai microfoni di Repubblica, ha parlato dei bambini che hanno composto il coro del brano che lo ha reso famoso al grande pubblico: “I mitici bambini di Supereroi li ho appena invitati al Forum per il mio live finale di tutto il tour è stato molto emozionante tornare sul palco con loro, ormai siamo una squadra e non ci staccheremo più“.

Lo scorso anno, prima dell’inizio della kermesse canora, l’artista dichiarava: “Ho iniziato a fare musica e mi sentivo esattamente come in questo momento, come quando stai per realizzare un sogno come può essere fare musica o salire sul palco di Sanremo“. E ancora: “E’un mix di ansia, felicità e stare sulle nuvole, al settimo cielo. Sanremo è amore, unione e speranza“.

