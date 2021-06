Mr Wrong/ Antipazioni puntata serale 28 giugno: Ezgi perde tutto

Mr Wrong, anticipazioni puntata serale 28 giugno

Dopo il consueto appuntamento pomeridiano, oggi, lunedì 28 giugno, Mr Wrong torna in onda anche in prima serata con una nuova puntata ricca di colpi di scena e sorprese. La favola d’amore tra Ozgur ed Ezgi iniziata con un incontro casuale e che, dopo vari disavventure, è stata coronata da una dichiarazione d’amore dolcissima accompagnata da un bacio, è destinata a non durare. Già nella puntata in onda questa sera, infatti, le circostanze faranno vivere ad Ezgi alcuni dei momenti più brutti della sua vita. Il compleanno della giovane si avvicina e, per sorprenderla, sia Ozgur che Serdar decidono di organizzare qualcosa di speciale. Non tutto, però, va secondo i piani di Ozgur il quale, molto geloso, di fronte ad alcuni atteggiamenti, si convincerà dell’esistenza di un rapporto più intimo tra Serdar e Ezgi. Un’impressione che porterà Ozgur a prendere una decisione le cui conseguenze saranno disastrose.

Ozgur lascia Ezgi

Durante la festa a sorpresa per il compleanno di Ezgi, alcuni atteggiamenti di Serdar gli fanno credere che ci sia qualcosa con la ragazza. Convinto che Ezgi non sia realmente innamorata di lui e che stia facendo il doppio gioco, decide di licenziarla improvvisamente e di lasciarla. Prima di rale decisione, inoltre, colpisce con un pugno Serdar. Ezgi che, con l’inizio della storia con Ozgur aveva ricominciato a credere nell’amore e ad essere felice, distrutta per aver improvvisamente perso sia il lavoro che l’amore, torna dai genitori. Ozgur, nel frattempo, a mente fredda, riflette sull’accaduto e si rende conto di aver frainteso. Ezgi è sempre stata sincera con lui e non ha mai fatto il doggio gioco. Deciso a riconquistarla, raggiunge Ezgi a casa dei genitori per chiederle perdono e una seconda possibilità, ma la situazione sarà più complicata del previsto. Riuscirà a farsi perdonare?

