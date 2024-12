La vita privata e sentimentale di Sara Ricci è stata segnata dalla presenza di diversi ex fidanzati ed amori. Tra gli ex Sara Ricci c’è anche un breve flirt con Alessandro Preziosi durato appena 4 mesi. Un amore lampo, ma che l’attrice di tantissime soap di successo ricorda ancora oggi con piacere, visto che quando si sono conosciuti erano entrambi giovanissimi. “Ea bellissimo. Oddio, non che adesso non lo sia….Abbiamo avuto un breve flirt di 4 mesi” – ha raccontato Sara Ricci sull’ex. Poi nella sua vita è arrivato Beppe Convertini, uno dei suoi ex storici. Una storia d’amore reale e non costruita a tavolino come è successo a tantissimi suoi colleghi, tra cui Gabriel Garko.

Proprio l’attrice ha smentito la cosa confermando di essere stata tanto innamorata dell’ex Beppe Convertini. “Certo che è stata una storia vera, lui dice che è durata due anni e non so cosa, se non sbaglio è durata un anno e mezzo. Siamo ancora molto amici” – ha dichiarato l’attrice.

Ex Sara Ricci: da Beppe Convertini a Gianluca Ciuferri

Ex Sara Ricci: l’attrice con Beppe Convertini è rimasta ancora oggi in ottimi rapporti con il conduttore televisivo “è stata una bella storia; l’affetto è rimasto, l’amicizia e la stima reciproca”.Poi nella vita di Sara Ricci è arrivato un altro ex. Si tratta di Gianluca Ciuferri, capitano di navi da crociera, con cui è stata legata fino al 2018. Una storia che ha segnato la vita dell’attrice che ha raccontato al settimanale Oggi: “nel 2018 ho concluso una lunga storia con un uomo più grande. Da allora sono andata a scendere. Prima un compagno con otto anni di meno, poi 10, poi 12. Fino a 23”.

Oggi l’attrice è single, anche se ha vissuto una breve relazione durata all’incirca un anno e terminata di comune accordo senza liti o patemi. “Abbiamo deciso di concludere la storia perché stava diventando ridicola. Io ho l’età di sua madre” – ha confessato la Ricci.