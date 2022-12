Mrs.Doubtfire/ Su Italia 1 il film con Robin Williams e Pierce Brosnan

Mrs.Doubtfire, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Mrs.Doubtfire va in onda oggi, sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 21.30 su Italia 1. Questo è un film drammatico e comico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1993 da Marsga Garces Williams e diretto da Chris Columbus. Al progetto hanno collaborato attori come Sally Field, Robin Williams, Mara Wilson e Pierce Brosnan.

Il film Mrs.Doubtfire trae leggermente spunto da un’opera letteraria di Anne Fine, intitolata Un padre a ore. Nell’anno di produzione la pellicola ha letteralmente sbancato al botteghino, classificandosi al secondo posto dopo Jurassic Park con un totale di oltre 440 milioni di dollari. A confermare il successo, il film ha ottenuto un prestigioso trionfo ai Premi Oscar del 1994 nella categoria di miglior trucco.

Da citare anche i successi ai Golden Globe ’94 come miglior commedia e miglior attore per Robin Williams. Anche un capolavoro come questo non è esente dalla critica degli appassionati per alcuni errori avvenuti nel corso delle riprese. Tra le scene più bizzarre, sul web è particolarmente menzionata quella del protagonista alle prese con i fornelli. In quella circostanza, sul riflesso di una pentola si vede addirittura un cameraman. Segnalato anche un errore grossolano in termini di grammatica del doppiaggio italiano, quando la moglie del protagonista si esprime dicendo “più prima”.

Mrs.Doubtfire, la trama del film

La trama di Mrs.Doubtfire è ambientata nella città di San Francisco, con l’artista Daniel Hillard come protagonista. L’uomo era riuscito ad emergere nel settore del cinema, sia come attore che come doppiatore, ma alcune questioni di carattere familiare turberanno la sua serenità. Infatti, a dispetto della sua volontà, la sua amata Miranda deciderà di chiedere il divorzio.

L’uomo non prenderà bene la notizia, sia per l’amore provato per la donna che per il triste pensiero di non poter più dedicare tempo ai suoi figli. Tanta è la disperazione da arrivare ad escogitare un piano davvero surreale oltre che diabolico. Grazie al contatto con alcuni accessori e trucchi di scena, decide di travestirsi in maniera impeccabile da anziana signora, approfittando della ricerca della moglie di una colf che si occupasse dei figli quasi per l’intera giornata.

Conoscendo tutti i segreti e gusti della donna, si presenta al colloquio perfettamente preparato riuscendo così ad ottenere il posto di lavoro. Inizia così un duraturo sodalizio nella casa e con i bambini, che inconsapevolmente si legano alla donna senza rendersi conto di aver a che fare direttamente con il padre. L’unico problema per Daniel sarà quello di doversi sdoppiare. I suoi impegni lavorativi e gli inevitabili contatti sociali richiederanno infatti la sua presenza nelle reali sembianze.

Spesso però, totalmente immerso nel personaggio di Mrs. Doubtfire, dimenticherà pezzi ed elementi utilizzati per camuffarsi generando confusione agli occhi degli altri. La situazione degenera in un giorno importante; la stessa sera, nello stesso locale, avrebbe dovuto prestare la sua presenza sia ad un colloquio di lavoro importante che ad una semplice cena di famiglia con Miranda e i figli. Daniel cerca di dividersi abilmente tra i due impegni, prestando la massima attenzione nei vari cambi di look. Quando però è costretto a cambiare rapidamente e più volte, le cose iniziano ad andare male. Scoperto dalla famiglia, l’effetto è chiaramente devastante. Tutti sono delusi e il suo piano di vicinanza ai figli riceve una brusca frenata, l’unico modo a questo punto sarà raccontare la verità. Sarà proprio questa scelta a riportare finalmente l’armonia in casa, convincendo Miranda dell’amore del protagonista disposto a tutto pur di dimostrarlo.

