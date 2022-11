Mtv Ema 2022, elenco vincitori: i nomi/ Trionfano Taylor Swift e Nicki Minaj

Si sono tenuti nella serata di ieri gli Mtv Ema 2022 in quel di Dusseldorf, in Germania, e la grande protagonista a mani basse è stata Taylor Swift. E’ stata infatti l’artista americana a portarsi a casa il maggior numero di premi grazie al suo ultimo singolo “Bejeweled”, ben 4 statuette di MTV. Bene anche un’altra grande artista come Nicky Minaj, che invece si è assicurata due premi, leggasi Best Song e Best Hip Hop, mica male, mentre Lisa ha trionfato con Best K-Pop, categoria che già si era assicurata in occasione degli MTV VMA ad agosto di quest’anno, divenendo così la prima artista solista nella storia a portarsi a casa i due awards.

Fedez parteciperà al Festival di Sanremo?/ "Questa canzone sarebbe perfetta..."

C’è anche una spruzzata d’Italia agli Mtv Ema 2022, visto che i nostri Pinguini Tattici Nucleari hanno trionfato nella categoria Best Italian Act, dedicata appunto al nostro Paese. Ma vediamo l’elenco completo dei vincitori, a cominciare dal premio Best Artist, andato a Taylor Swift. Il Best Song, come detto sopra, è andato invece a Nicki Minaj con la sua “Super Freaky Girl”, mentre il premio Best Video è andato nuovamente nelle mani della Swift con la sua “All Too Well”, e il video (10 Minute Version) (Taylor’s Version).

Emily Chesterton, muore a 30 anni star del teatro inglese/ "Cause naturali..."

MTV EMA 2022, ELENCO VINCITORI: AI PINGUINI TATTICI NUCLEARI IL PREMIO ITALIANO

Il Best collaboration stato assegnato ad un’altra artista, leggasi Bebe Rexha, che insieme al deejay di fama mondiale David Guetta ha dato vita ad I’m Good (Blue), versione di fatto remake della famosa Blue degli Eiffel 65. Il Best Live è andato invece ad Harry Styles, mentre il Best Pop è stato un altro premio finito nelle mani di Taylor Swift. Al gruppo musicale Seventeen è andato invece il riconoscimento “Best New”, mentre il Best K-Pop come detto sopra se l’è assicurato Lisa.

Anitta ha ottenuto il Best Latin, mentre David Guetta si è assicurato il suo secondo Mtv EMA 2022 portandosi a casa il premio Best Electronic. Ancora Nicki Minaj con il Best Hip Hop, mentre il Best Rock è andato ai Muse, con i Gorillaz che invece si sono assicurati il Best Alternative. Fra gli altri vincitori si segnala “BLACKPINK The Virtual | PUBG”, per il Best Metavers Performance, mentre, come detto sopra il premio italiano è andato a I Pinguini Tattici Nucleari, avendo la meglio su Blaco, Elodie, Maneskin e Ariete.

LETTURE ROCK/ “Freewheelin’ in Rome”: Bob Dylan, il giallo è risolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA