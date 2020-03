Mudryk alla Roma?/ Calciomercato, conferme sul talento ucraino classe 2001

Mykhailo Mudryk è nel mirino della Roma, dunque per il calciomercato giallorosso bisogna continuare a parlare di questo giovane talento ucraino classe 2001 che vi avevamo presentato già qualche giorno fa. Le cautele sono sempre obbligatorie, perché siamo solo a marzo e nel pieno dell’emergenza Coronavirus le priorità sono naturalmente altre pure per le società di calcio, tuttavia l’interesse della Roma per Mudryk prosegue e dunque facciamo il punto della situazione su questo ragazzo. Innanzitutto ricordiamo che si tratta di un laterale che può giocare su entrambe le fasce e che si è messo in luce in Youth League, anche se fra i grandi finora non ha giocato moltissimo con lo Shakhtar Donetsk e di conseguenza, in caso di passaggio alla Roma, andrebbe inserito gradualmente in una realtà completamente nuova, magari cominciando con un prestito a una piccola nella quale Mudryk potrebbe giocare di più.

MUDRYK ALLA ROMA? PAULO FONSECA LO VUOLE

Il motivo principale per cui Mykhailo Mudryk è da considerare come uno dei possibili obiettivi del calciomercato Roma nella prossima estate è naturalmente il fatto che questo giovane di belle speranze piace tantissimo a Paulo Fonseca, dal momento che fu proprio l’attuale allenatore della Roma a far debuttare Mudryk nello Shakhtar Donetsk nell’ottobre 2018, quando il ragazzo aveva solamente 17 anni. Un segnale di indiscussa fiducia e che potrebbe far pendere la bilancia in favore della Roma anche nella volontà del giocatore, che saprebbe di ritrovare in giallorosso un allenatore che lo conosce molto bene e che lo apprezza, dettaglio naturalmente fondamentale in età così giovane. In Youth League, come detto, Mudryk ha fatto vedere grandi cose e Paulo Fonseca lo ha segnalato al direttore sportivo Gianluca Petrachi come idea per l’estate. Staremo dunque a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, consolidando l’attitudine della Roma a cercare giovani talenti da valorizzare al meglio…



