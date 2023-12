Mughini difende Beatrice Luzzi dagli attacchi di Sara/ “C’è un mare di maldicenze dette su di lei”

Mughini interviene a difesa di Beatrice Luzzi: cosa è successo

Beatrice Luzzi è stata protagonisti di diversi scontri con Sara Ricci; l’attrice, nel corso della diretta di ieri del Grande Fratello, ha accusato Beatrice di averle rivelato durante la notte cosa facesse Anita in bagno. La diatriba tra le due non si sarebbe placata, ma a difendere Luzzi è intervenuto Giampiero Mughini dallo studio.

Mughini: "Io non ho colpe per i femminicidi"/ "Femminismo? È vuoto perché donne e uomini hanno pari diritti"

“Beatrice è certamente la persona di cui io ho più nostalgia. Ho nostalgia degli aspetti migliori del suo carattere e degli aspetti difficili del suo carattere. Sono certo della sua lealtà, della verità profonda di quello che sta dicendo. Non vedo l’ora di avere Beatrice a casa mia, lei e il suo ex compagno. E in questo ultimo caso Cesara dice giustamente ‘non tutte le battaglie vanno condotte’. Qui non c’era nessuna battaglia da condurre! C’è un mare di maldicenze dette su di lei. Perché quelle cose dette su di lei a cominciare dal lutto della madre di 25 anni fa erano di una ferocia inaudita”.

Giampiero Mughini e il Grande Fratello 2023: "Mi sto ancora riprendendo"/ "Prima di entrare pensavo che..."

Sara Ricci accusa Beatrice che smentisce: “Sei una bugiarda”

Le tensioni tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi sono sempre più evidenti nella casa del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri, l’attrice ha spiegato perchè a tirato fuori l’episodio della madre: “Io non l’avrei mai tirato in ballo, semplicemente lei mi ha punzecchiato tutta la settimana. Dopo l’ennesima provocazione, dove mi vedeva arida, che è l’opposto di quello che sono…“

A questo punto, Sara ha rivelato che Beatrice, durante la notte, le avrebbe parlato male di alcuni concorrenti, versione smentita dalla stessa Luzzi: “Abbiamo parlato solo del nostro passato, sei veramente una grande bugiarda. Abbiamo parlato sempre e solo della nostra vita passata”. Ad intervenire a difesa della concorrente anche Fiordaliso: “Io con Sara vado d’accordo, ma ci sono rimasta male per l’uscita che ha fatto all’ultimo momento. E anche a me ha detto che Bea ha parlato male di me“, ammette la cantante. Anche in questo caso, Beatrice smonta la versione di Sara: “Impossibile che io abbia parlato male di Fiordaliso, quindi questo racconta molto di chi è Sara Ricci“.

MICHELA PANDOLFI, MOGLIE GIAMPIERO MUGHINI/ Lui: "In 33 anni insieme ho guardato anche altre donne ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA