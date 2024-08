Multe auto in estate, cambiamenti in arrivo: ecco cosa fare

Novità sul fronte multe, con diversi cambiamenti in atto per l’estate, tutti coloro che hanno preso delle multe in estate infatti potranno godere di alcuni benefici e la notizia farà certamente felici gli automobilisti, che hanno l’incubo di multe e sanzioni sempre più in crescendo e con le cose che non sembrano destinate a migliorare nei prossimi tempi, anzi. Ma almeno per quanto riguarda le multe in estate ci sono delle novità, visto che cambiano le norme con le quali abbiamo solitamente a che fare durante l’anno, variano ad esempio i termini per presentare ricorso nel caso non si sia convinti dell’accaduto.

Tutto prende origine da quella che si chiama sospensione feriale dei termini processuali e che riguarda di solito il periodo delle ferie, ancora giù nel dettaglio il mese di agosto, solitamente chi prende una multa ha sessanta giorni di tempo per scontare una riduzione di pagamento, una diminuzione maggiore se invece si decide di pagare entro cinque giorni dal ricevimento.

Per le multe auto in estate è possibile procedere con la strada del ricorso al giudice di pace, con 30 giorni a disposizione degli automobilisti, mentre diventano 60 per muoversi presso il Prefetto, e riguardo al primo caso sono scattate delle novità estive, visto che vengono esclusi i giorni dal 1 al 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.

Multe in estate, nessuna novità per i ricorsi al prefetto

Abbiamo visto come sia possibile muoversi in maniera diversa per gli automobilisti che intendono fare ricorso al prefetto, mentre le novità estiva non riguarda i ricorsi al prefetto per le multe ricevute in estate, in quel caso non cambierà niente e tutto verrà conteggiato in modo normale, nessuna modifica neanche per i tempi di pagamento.

Diversi cambiamenti avranno invece luogo a breve sia per le sanzioni in estate che per tutto il resto, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada.