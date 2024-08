Una storia paradossale arriva da Orlando, in Florida, dove una donna è morta all’interno del Walt Disney Gold Resort dopo aver mangiato in un ristorante dentro al parco. Kanokporn Tangsuan sarebbe morta per via di una reazione allergica causata da quanto mangiato all’interno di un pub: in seguito al decesso della signora, il marito Jeffrey Piccolo ha deciso di fare causa al gruppo americano ma gli avvocati della Disney, con una mozione, si sono opposti chiedendo alla corte di respingere la causa da 50.000 dollari di danni intentata dal marito della donna.

Infatti, sottoscrivendo un contratto con il servizio di streaming Disney+, l’uomo avrebbe accettato di risolvere qualsiasi controversia con il gruppo in via extragiudiziale. Dunque, per aver sottoscritto un abbonamento con la piattaforma di streaming, l’uomo non potrebbe neppure far causa al gruppo per altre motivazioni, come appunto la morte della moglie all’interno del parco di Orlando. Una storia paradossale che ha fatto inevitabilmente il giro del mondo.

Muore nel parco Disney di Orlando. Gli avvocati: “Non può fare causa”

Nella mozione presentata dagli avvocati di Disney, si legge che “le condizioni d’uso, fornite con il contratto di abbonamento, includono una clausola di arbitrato vincolante”. Il contratto, infatti, afferma che qualsiasi controversia tra l’utente e l’azienda, “fatta eccezione per le controversie di modesta entità”, debbano essere risolte tramite “un arbitrato individuale vincolante”. Secondo l’avvocato di Jeffrey Piccolo, la risposta della Disney è “pretestuosa” e “oltraggiosamente irragionevole e ingiusta”.

Disney non ha voluto commentare la vicenda alla Cnn, ma un portavoce ha spiegato qualche giorno fa che il ristorante nel quale la donna è morta non è di proprietà dell’azienda né gestito da questa, dunque la compagnia americana non dovrebbe essere inserita all’interno della causa di Jeffrey Piccolo, intentata dopo la morte della moglie. Il dipendente Disney ha espresso poi dispiacere per la scomparsa della signora, affermando che l’azienda è vicina alla famiglia.