Disney, attacco hacker ruba 1,1 TB di dati/ “Pubblicate informazioni riservate su progetti creati con AI”

Disney sotto attacco di un gruppo anonimo di hacker che ha rivendicato l’intrusione nei sistemi informatici dichiarando in un blog di aver rubato più di un milione di terabyte di dati, specialmente da conversazioni dei manager in merito a progetti futuri dell’azienda. In particolare il collettivo che si fa chiamare Nullbulge ha dichiarato che sono state pubblicate informazioni riservate riguardanti la sostituzione di artisti con l’intelligenza artificiale, foto e materiali risalenti al 2019. Tra questi anche immagini private dei dipendenti, dati sul mantenimento dei siti online, statistiche sul target utenti e pubblico, e curriculum vitae degli aspiranti collaboratori.

Come ha confermato il Wall Street Journal , che per primo ha dato la notizia dell’attacco informatico, alcune prove dei files trafugati sono state già condivise sui social come X, YouTube e Telegram, con la pubblicazione di email nelle quali emergono dettagli in merito al miglioramento del palinsesto di Disney+. Tutto ciò si aggiunge alla lunga serie di violazioni di sistemi fatte da parte di gruppi hacker a molte aziende Usa, specialmente quelle che operano nello sviluppo di giochi online e videogames.

Attacco hacker alla Disney, rubato 1,1 milioni di terabyte, la rivendicazione del gruppo Nullbulge

L’attacco hacker alla Disney potrebbe avere gravi conseguenze in futuro con la pubblicazione di dati personali, informazioni sugli accessi, password e altro materiale che doveva restare privato. Come hanno rivendicato i criminali informatici attraverso la pubblicazione di alcuni screenshot infatti, si tratterebbe solo di un assaggio delle prossime rivelazioni che verranno fatte in merito ai progetti del colosso dell’animazione.

Ci sarebbero in particolare informazioni sui concept art generati dall’intelligenza artificiale, un fenomeno che sta portando sempre più artisti ad essere rimpiazzati dai sistemi digitali e dagli algoritmi, e che il gruppo anonimo ha dichiarato di voler contrastare. L’intrusione è stata rivelata sia dal Wall Street Journal che dal blog ufficiale di Nullbulge, che comunque è stato bloccato per evitare il download dei files da parte degli utenti. La Disney non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito ma sicuramente la vicenda avrà altri risvolti nei prossimi giorni.

