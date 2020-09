Muriqi alla Lazio/ Calciomercato, operazione chiusa: 18 milioni al Fenerbahce

Buona nuova per il calciomercato della Lazio e di conseguenza anche per i suoi tifosi: la società biancoceleste ha chiuso l’operazione riguardante Vedat Muriqi, 26enne attaccante del Fenerbahce. Classe 1994, originario del Kosovo, nazione per cui difende i colori nella selezione di casa, dovrebbe sbarcare a Formello già la prossima settimana per le rituali visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà per i prossimi anni alla compagine biancoceleste. Secondo quanto riferisce LaLazioSiamoNoi, le due società stanno scambiando i documenti e ultimando le pratiche, e in merito invece all’aspetto economico, alla società turca andrà un assegno da circa 18/19 milioni di euro. Un’operazione pressochè infinita quella fra la squadra romana e quella di Istanbul, durata praticamente un mese fra rumors, indiscrezioni, smentite e contro-smentite, ma alla fine è stata trovata la quadra e a breve Muriqi potrà aggregarsi ai nuovi compagni, giusto in tempo per l’inizio della stagione 2020-2021, che prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre prossimi.

MURIQI ALLA LAZIO: TUTTI I DETTAGLI ECONOMICI DELLA TRATATTIVA

Sempre secondo LaLazioSiamoNoi, la data dello sbarco dovrebbe essere fra lunedì e martedì prossimo, e se Muriqi supererà le rituali visite mediche, potrà già aggregarsi con la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel dettaglio, la squadra di Lotito verserà nelle casse del Fenerbache 17.5 milioni di euro di fisso, con l’aggiunta di un milione e mezzo di bonus, più un 5% su un’eventuale futura rivendita dello stesso centravanti 26enne. A sbloccare definitivamente l’operazione dopo l’incontro di ieri è stata la volontà dello stesso giocatore, che è stato attratto dal progetto laziale e dalla possibilità di giocare in uno dei campionati più performanti al mondo come appunto la Serie A. In merito invece al contratto, Muriqi dovrebbe sottoscrivere un accordo da cinque anni ad una cifra di due milioni di euro netti a stagione con l’aggiunta di bonus. L’arrivo di Muriqi dovrebbe far presagire l’addio di Caicedo, che ha già un’intesa con l’Al-Gharafa, club del Qatar.



