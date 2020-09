Diretta Lazio Vicenza/ Streaming video e tv: si chiude il ritiro a Auronzo

Lazio Vicenza è l’ultima amichevole che la società biancoceleste disputerà, alle ore 16:00 di venerdì 4 settembre, presso il ritiro di Auronzo di Cadore, che si concluderà dunque con un test contro la formazione berica appena promossa in Serie B. La squadra allenata da Mimmo Di Carlo è reduce da una sconfitta di misura, 3-2, contro un altro club di Serie A, l’Udinese. A segno con Meggiorini e Guerra, i veneti si sono già dimostrati dotati di un impianto di gioco interessante. Test interessante per una Lazio che ha già affrontato due compagini di Serie C, la Triestina e il Padova. Simone Inzaghi per l’occasione sarà privo dei nazionali partiti per affrontare le rispettive partite di Nations League. Sarà anche un modo per fare esperimenti, in attesa che il mercato del club capitolino decolli. Nel frattempo il nuovo arrivo Escalante si è preso la cabina di regia, in attesa del recupero di Lucas Leiva dall’infortunio al ginocchi. In difesa ci sarà probabilmente una chance per il gigante slovacco Denis Vavro, in cerca di riscatto in questa stagione dopo un’annata opaca al suo esordio in Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Vicenza, come tutte le altre amichevoli estive dei biancocelesti, sarà trasmessa da Lazio Style Channel: trovate il canale al numero 233 del decoder di Sky e dunque solo gli abbonati potranno assistere a questa sfida. In assenza di un televisore ci sarà poi la possibilità di seguire le immagini da Auronzo con il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VICENZA

Queste le probabili formazioni dell’amichevole tra Lazio e Vicenza che andrà in scena presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 17.00. Lazio schierata da Simone Inzaghi con il consueto 3-5-2 messo in campo con Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Vavro e Radu a formare la difesa a tre, Lazzari esterno di destra e Kiyine esterno di sinistra, mentre a centrocampo agiranno Escalante, Parolo e Luis Alberto. In attacco, partirà dal primo minuto la coppia formata da Caicedo e Correa.

Risponderà il Vicenza allenato da Mimmo Di Carlo con un 4-4-2 con Pizzignacco in porta, Bruscagin esterno destro di difesa e Beruatto impiegato sulla fascia opposta, mentre i due centrali della retroguardia saranno Pasini e Bizzotto. A centrocampo, fascia destra affidata a Zarpellon mentre Nalini si muoverà sul lato opposto, con Pontisso e Rigoni impegnati come centrali. In attacco, tandem composto da Meggiorini e Guerra.



