“Aprire porti? Emma Marrone apri le cosce”/ Gli insulti del leghista ‘impresentabile’

“Aprite i porti” urla Emma Marrone al termine di un concerto di qualche sera fa, un gesto coraggioso che nessuno dei tanti suoi colleghi più famosi e navigati ha ancora osato fare. Si sa, la carriera è importante e a un concerto in mezzo al pubblico ci possono essere appartenenti a posizioni politiche che potrebbero infastidirsi, non comprarti più i dischi e non venire più ai tuoi concerti. In quanto cantante non certo militante a nessuna area politica, il gesto di Emma Marrone assume ancor più risalto, segno di una insofferenza per una situazione intollerabile dal punto di vista umano, e non politico. Non sono mancati i commenti insultanti nei suoi confronti una volta diffusa la notizia, ma quello che è ha fatto più clamore è di tale Massimiliano Galli: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio” ha scritto tra i commenti alla notizia pubblicata da Il Giornale. Il problema è che tale Massimiliano Galli non è uno qualunque, è un politico, consigliere comunale della Lega ad Amelia in provincia di Terni. L’ennesimo caso di insulti volgari di esponenti di quel partito. Fortunatamente è intervenuta la Lega stessa che lo ha immediatamente espulso: “Ci dissociamo dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia” ha sottolineato il segretario regionale umbro, l’onorevole Virginio Caparvi.

ESPULSIONE IMMEDIATA

E’ seguita la decisione “irrevocabile” di avviare sin da subito le procedure per l’espulsione di Galli dall’organizzazione politica. “Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento”. Meno male. Resta però il fatto che il tale Massimiliano Galli è recidivo e ci si domanda come mai sia stato ricandidato. Nel 2017 infatti scrisse su Facebook che in Siria i musulmani dovevano ammazzarsi tutti fra di loro: “In Siria c’è in atto da più di 12 anni una guerra civile tra musulmerde; la differenza la fa il fatto di essere uno sciita o un sunnita. Secondo il mio pensiero si dovrebbero ammazzare tutti fino all’ultimo individuo siriano”.

