Emma Marrone, concerto a Bari/Via al tour, scaletta e biglietti: “ho le palpitazioni”

Emma Marrone è pronta a salire sul palco per regalare due ore di musica al suo pubblico. Dopo mesi di duro lavoro, l’Essere qui tour 2019 parte oggi, da Bari. Lo show, in programma al Palaflorio che, nei mesi scorsi ha anche ospitato il concerto di Cesare Cremonini, comincerà alle 21. I biglietti sono ancora disponibili sul sito Ticket One con prezzi compresi tra 45 e 38 euro. Ad aprire il concerto di Emma nel capoluogo pugliese non sarà un nome qualunque, ma un grande amico della cantante salentina. “Il palco è ancora più bello se viene condiviso con gli amici. Quindi, Mike, Antonino vi va di venire ad aprire qualche mio concerto in giro per l’Italia?”, chiede Emma su Instagram Stories. Entrambi hanno accettato l’invito e, questa sera, toccherà proprio ad Antonino aprire lo show barese di Emma.

EMMA MARRONE: “HO LE PALITAZIONI”

Quello di Emma Marrone sarà un tour basato tutto sulla sua musica. La cantante salentina non nasconde l’emozione di tornare sul palco e di poter avere un contatto diretto con il suo pubblico. “Gambette in scarico. Palpitazioni”, scrive Emma su Instagram Stories. La cantante ha anche pubblicato una foto del backstage con cui ha condiviso con i fans tutto l’amore che nutre per la musica. “In pochi sanno davvero cosa c’è dietro. In pochi possono vederlo.. Queste scale sono difficili da affrontare. Poco tempo,con il fiato in gola,il sudore che ti cola negli occhi e si fonde con il mascara e caz*o quanto brucia” – scrive Emma che poi spiega come, nonostante la fatica e la paura, il suo lavoro le porti sempre tanta felicità – “Comunque queste scale sono sempre così difficili da scalare,ma poi c’è la luce che ti acceca e che ti stordisce e ti ritrovi in alto e sei felice, tanto tanto felice”. Cliccate qui per vedere il post.

LA SCALETTA

Durante il tour, Emma Marrone canterà sicuramente i brani del suo ultimo album “Essere qui” compreso l’ultimo singolo “Mondiale”. Ecco, dunque, quella che dovrebbe essere la probabile scaletta: L’isola, L’amore non mi basta, Portami via da te, Le ragazze come me, Trattengo il fiato, Facciamola più semplice, Occhi profondi, Schiena, Nel posto più lontano, Sorrido lo stesso, Amami, Mi parli piano, Calore, Luna e l’altra, Quando le canzoni finiranno, Le cose che penso, Effetto domino, Mondiale, Cercavo amore, Sottovoce, La mia città, Malelingue, Il paradiso non esiste.



