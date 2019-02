Emma Marrone/ “Aprite i porti”: il web insorge contro di lei

Emma Marrone di nuovo travolta dalle polemiche e questa volta non per via del fisico o per altro ma per la sua posizione politica che la accomuna a molte persone e vip italiani. Questo però sembra non essere bastato per tenerla al sicuro da offese, polemiche e commenti poco gradevoli, ma a cosa è dovuto tutto questo? Chi è andato ai concerti di Emma Marrone partiti proprio la scorsa settimana da Bari, sa bene che la salentina, tra le tante cose, ha lanciato anche un messaggio a lei molto caro ovvero “Porti aperti” in contrapposizione con le idee dell’attuale Governo e del suo rappresentate, il Ministero dell’Interno Matteo Salvini. Non è la prima volta che un cantante, un ben pensante o una persona dello spettacolo si lanci in un messaggio di questo tipo ma questa volta il web non ha davvero preso bene la cosa e ha attaccato Emma Marrone sui social.

GLI SLOGAN DI EMMA MARRONE

Il pubblico ha applaudito e si è commossa ai concerti di Emma Marrone ma sui social c’è chi non ha gradito il suo messaggio e così, tra dichiarazioni d’amore e cuoricini, alla fine sono arrivati anche attacchi e insulti al grido di “Ma cosa vuoi saperne tu” o “Stai zitta” e “Apri la porta di casa tua”, “Stai zitta”. L’impegno di Emma Marrone per il sociale non è di certo una novità ma questa volta sembra proprio che la cosa abbia avuto una cassa di risonanza ancora maggiore. Come se non bastasse, prima di lasciare il palco, Emma Marrone lancia il suo ultimo messaggio : “Fai bene e dimentica, fai male e pensa”. Sui social non hanno risposto alla polemica né Matteo Salvini, sempre attento a queste cose, e né la stessa Emma che adesso pensa al suo tour e al nuovo pezzo che la vede collaborare con Thirty Seconds to Mars ovvero “Love is madness”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA