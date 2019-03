Fabrizio Moro, “Ho bisogno di credere” è il nuovo singolo/ Video: un inno alla fede

“Ho bisogno di credere” è il singolo che segna il ritorno di Fabrizio Moro. La canzone è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita del nuovo album del cantautore di San Basilio, “Figli di nessuno” che uscirà il 12 aprile, dopo poco più di un anno dalla raccolta “Parole, rumori e anni” con cui Fabrizio Moro ha raccolto alcune delle canzoni che hanno segnato finora la sua carriera. “Ho bisogno di credere” rappresenta l’atto di fede di Moro e racchiude un percorso lungo vent’anni fatto dall’artista che, con la sua penna, arriva dritto al cuore. Il testo, insieme alla melodia, semplice ed essenziale, entra subito in testa rendendo il brano uno dei migliori scritti dal cantautore che conferma di essere un poeta della musica italiana, capace di trascrivere i sentimenti di chi lo ascolta. L’atto di fede di Fabrizio Moro in “Ho bisogno di credere” è un inno a credere nei sentimenti veri, nelle persone e non negli oggetti e nella materialità del mondo. Dopo essere caduto ed essersi rialzato in più di un’occasione, con “Ho bisogno di credere”, Fabrizio Moro invita tutti a non perdere fiducia nel genere umano e a credere che ci sia sempre una speranza per migiorarsi. Un nuovo capolavoro per Fabrizio Moro il cui ritorno era molto atteso dai fan.

FABRIZIO MORO, IL VIDEO DI “HO BISOGNO DI CREDERE” GIRATO A BERLINO

Il nuovo singolo di Fabrizio Moro, “Ho bisogno di credere” è accompagnato da un videoclip girato interamente per le strade di Berlino e che pone l’accento su quelli che sono i problemi del genere umano. Solo, vestito con jeans e giubbotto di pelle, Moro cammina per le strade della capitale tedesca soffermandosi sulle persone che incontra. In una città ancora semi deserta, l’artista apre le braccia al mondo per accogliere quel senso di libertà che lo accompagna da sempre e per andare alla ricerca di quella pace e felicità di cui parlava nel suo precedente album “Pace”. Nella periferia di Berlino, Moro regala un sorriso ad un senzatetto e si sofferma sul sorriso di un bambino che rappresenta il futuro di tutti noi. Non manca l’accento alle prepotenze che un ragazzino può subire e ai classici probemi di una coppia. Non una semplice canzone d’amore, dunque, quella di Fabrizio Moro, ma un vero e proprio inno alla fede, all’amore nella sua forma più sublime e al genere umano. “Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo e se sono così forte lo devo solo al mio passato“, canta Moro.

FABRIZIO MORO: NUOVO ALBUM E TOUR

Il 12 aprile è la data di pubblicazione del nuovo album, “Figli di nessuno” di Fabrizio Moro. Il cantautore ha anche già annunciato il suo ritorno live. Le prime date del nuovo tour di Moro i cui biglietti sono già disponibii di Ticket One partiranno ad ottobre. Al momento, le date annunciate sono: Acireale (12 ottobre), Roma (18 e 19 ottobre) e Milano (26 ottobre). Sicuramente, però, saranno aggiunte altre tappe. Dopo un anno, dunque, Fabrizio Moro è tornato in grande stile e i commenti dei fans sono tutti positivi. “Cuore a mille e brividi.. È come se ogni volta riuscissi a leggerci dentro e ad arrivarci dritto dritto dentro al cuore.. E arrivi sempre al momento giusto.. Parole che toccano l’anima e fanno capire la tua”, “Ancora una volta mi hai commossa. Non deludi mai”, “Sei un Artista con la A maiuscola. Tocchi sempre il cuore!”, sono alcuni dei commenti sotto il videoclip ufficiale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA