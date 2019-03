Emma Marrone piange dopo il concerto a Roma/ Video “Si chiude un capitolo importante”

Emma Marrone ha chiuso l’Essere Qui Tour -Exit Edition 2019 con un pianto liberatorio. Dopo oltre due ore di musica, la cantante salentina ieri sera al Palalottomatica di Roma ha salutato il pubblico sulle note di Inutile canzone, un brano di sei minuti seguito da una lunga coda strumentale. Ed è proprio sul finale che Emma Marrone si è lasciata andare ad un pianto liberatorio sotto gli occhi dei suoi fan che l’hanno applaudita con convinzione. L’ex allieva di Amici è apparsa visibilmente commossa e si è letteralmente sdraiata sotto un tripudio di coriandoli argentati. Un gesto che i suoi fan hanno apprezzato molto e che conferma la spontaneità di Emma Marrone. Quella che si è vista sul palco in questi mesi è una versione più matura della cantante, non più timida e grintosa come un tempo. Grazie a quest’evoluzione però ha espresso tutta la sua crescita. Ogni canzone è un messaggio, con un supporto particolare al mondo delle donne.

EMMA MARRONE PIANGE DOPO IL CONCERTO A ROMA

Nella sua tournée Emma Marrone ha proposto i brani già conosciuti e alcuni nuovi inseriti nella riedizione del suo ultimo album, “Essere qui Boom Edition”, rilanciato alla fine dell’anno scorso. La cantante salentina aveva aperto il suo ultimo concerto con molta energia, cantando Effetto domino, Le ragazze come me e Occhi profondi. Poi è passata a suoni più tenui con le canzoni Trattengo il fiato e Sorrido lo stesso, per passare poi al set acustico. Seduta su uno sgabello con una chitarra acustica tra le braccia ha regalato toni caldi e avvolgenti. Dopo un cambio d’abito, è riapparsa in una versione rock per riproporre i successi di ieri e oggi: L’amore non mi basta, Non è l’inferno e Amami. Verso la fine del concerto ha ringraziato il pubblico per averla seguita e ha rivolto parole di gratitudine anche nei confronti dei musicisti e dello staff tecnico che l’hanno accompagnata. Quindi il finale sulle note di Inutile canzone, dopo il quale Emma Marrone si è lasciata andare sul palco ad un pianto liberatorio, sopraffatta com’era dall’emozione. «GRAZIE ROMA. Abbiamo chiuso in bellezza! La grande bellezza della mia gente che balla. Si chiude un capitolo importante. Ma torno presto. Vi amo», ha poi scritto Emma Marrone su Instagram.

