Achille Lauro/ Video “C’est la vie”, oggi esce il primo singolo dall’album “1969”

Achille Lauro continua con la sua strategia promozionale in vista dell’uscita del suo nuovo disco, il prossimo 12 aprile. Per avvisare della pubblicazione del primo singolo, da oggi su Spotify e gli altri canali musicali, intitolato alla francese C’est la vie, ha inviato anche questa volta una mail scritta personalmente da lui. Aveva già detto che per stare il più possibile in contatto con i suoi fan avrebbe fatto così, rinunciando all’ufficio stampa (anche se le mail arrivano dal suo ufficio stampa) scrivendo lui stesso i comunicati. Che sono di poche righe, anche questo: “Un semplice tentativo di fermare uno stato d’animo, come una fotografia che immortala un momento. La scelta tra l’abbandono e l’abbandonarsi a qualcuno. La visione cinica dell’amore, visto come il dare a qualcuno la possibilità di ucciderti e sperare che non lo faccia. C’est la vie è il mio nuovo singolo e lo affido a voi: https://smi.lnk.to/AchilleLauroCestLaVie”.

LA TRACK LIST DI 1969

Spiega insomma il contenuto lirico del brano, ma una volta ascoltato sarà un bel colpo di scena per tutti, fan e chi ha scoperto Achille Lauro solo all’ultimo Sanremo con la scatenata (e discussa) Rolls Royce. Si tratta infatti di una romantica ballata molto bella, accompagnata da soffuso sottofondo di orchestra di archi. Una sorpresa, un Achille Lauro dolce e romantico. Qualche dubbio come sempre con la voce, che non è il massimo ma lo sapevamo già, con un curioso accento romanesco. Sembra insomma una di quelle ballatone pop alla Renato Zero. Lauro ci dà anche i toni dei brani compresi nel disco: Rolls Royce, C’est la vie, Cadillac, Je t’aime (feat. Coez), Zucchero, 1969, Roma (feat. Simon P), Sexy Ugly, Delinquente, Scusa sono le tracce che compongono 1969, il mio nuovo progetto fuori ovunque il 12 aprile. Curiosi di ascoltarlo tutto, si preannuncia una gradevole sorpresa.

Visualizza questo post su Instagram “ C’EST LA VIE ” FUORI OVUNQUE Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: Mar 28, 2019 at 1:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA