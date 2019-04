Mick Jagger, intervento al cuore: come sta?/ Cantante dei Rolling Stones in ripresa

E’ riuscito alla perfezione l’intervento al cuore per Mick Jagger, storico cantante e frontman dei Rolling Stones. Il leader del leggendario gruppo rock è finito sotto i ferri a New York, per sostituire la valvola cardiaca, un’operazione di routine ma che ha ovviamente tenuto con il fiato sospeso i milioni di fan delle Rocce Rotolanti in tutto il mondo. Ora, come ricorda l’Huffington Post, il grande Mick dovrà riposare per almeno una settimana, ma i medici hanno assicurato che il decorso post-operatorio sta andando alla perfezione, e che il paziente è una vera e propria roccia nonostante i suoi quasi 76 anni di età. Come riferiscono i colleghi britannici del Daily Mail, i medici sono intervenuti sulla valvola cardiaca attraverso l’arteria femorale senza dover aprire il torace, un’operazione mini-invasiva ma che ovviamente può nascondere delle insidie, soprattutto vista l’età del paziente. Jagger viene tenuto sotto stretto monitoraggio dallo staff medico che lo sta curando e che ha spiegato che «Riposa ed è in ripresa».

MICK JAGGER, INTERVENTO AL CUORE RIUSCITO

A causa dell’intervento chirurgico, i Rolling Stones hanno dovuto spostare le date del “No Filter” tour in programma negli Stati Uniti e in Canada, una serie di concerti che si dovevano tenere durante il mese di aprile, ma che sono stati rimandati al prossimo luglio, anche se le date ufficiali ancora non ci sono. «Mi dispiace tanto per i nostri fan in America e in Canada che hanno acquistato i biglietti – era stato il messaggio dello stesso Mick Jagger attraverso la propria pagina Facebook – odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare in pista il più presto possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti». I Rolling Stones dovrebbero essere in grado di recuperare tutti i loro live, ma non potranno ovviamente presenziare al Jazz Fest di New Orleans in programma dal prossimo 26 aprile fino a lunedì 6 maggio.

