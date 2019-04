Myss Keta, chi è?/ Video: la rapper “cavalca” una mortadella, tra maschere e latex

Chi è Myss Keta? La definiscono un vero progetto più che una donna. Nata nell’agosto del 2013 e proveniente dai “sotterranei” di Milano. “Tutto quello che abbiamo adesso ce lo siamo costruito con il sudore”, riferisce il collettivo creativo Motel Folanini, che ha messo in piedi tutto questo. Il nuovo album “Paprika”, è già pronto a cambiare le “regole”, con dei featuring interessantissimi: da Mahmood a Guè Pequeno, Elodie e Joan Thiele. Sulla copertina del CD lei cavalca una mortadella, omaggiando Bigas Luca (ricordate “Bambola” con Valeria Marini? Ecco!), Tinto Brass e il film di animazione di Satoshi Kon. Lei è una prorompente 30enne, fasciata da un abito in latex rosso, con tanto di maschera e occhiali da sole per coprirne il volto. Parla di sesso, droga e trasgressioni e considera la “copertura” solo un gesto di ribellione che riflette su un periodo in cui ognuno mette la propria faccia davanti a qualsiasi sfondo. “Chiunque può essere Myss Keta, anche se il progetto è legato a una voce”, racconta la cantante intervistata da Il Messaggero.

Myss Keta, chi è?

Cosa dovrebbe vedere la gente, oltre la maschera di Myss Keta? “I valori di accettazione di sé e degli altri per quello che sono, lo sfuggire dai limiti che ti impone la società. Oltre alla descrizione caricaturale, grottesca e ironica della realtà, che passa attraverso le canzoni”, racconta. La sua identità deve rimanere segreta ma non le sue opinioni sui rapper italiani: il migliore? Fabri Fibra, anche se “non l’ho mai incontrato. Quando lo farò sarà il mio cuore a farlo e ci parleremo direttamente con quello”. A livello musicale, chi sono i tipi di Motel Forlanini? “Siamo gli unici a fare questo tipo di musica. Siamo originali. Non i migliori. Siamo una famiglia”, confida. Poi racconta che con la maschera e il latex, suda moltissimo anche se sotto è sempre truccata: “Eye liner, ombretto, tutto Lo faccio per me stessa”. Paprika è uscito lo scorso 29 marzo per Island/Universal, ma si appresta a diventare un grandissimo successo. Il CD è stato anticipato proprio l’8 marzo dal singolo apripista “Pazzeska”, featuring Guè Pequeno. Eccovi il video a seguire!





