Andrea Bocelli festeggerà mercoledi 11 Novembre 2024 i 30 anni di carriera e lo farà in un bellissimo spettacolo che verrà trasmesso in prima serata Mediaset e che vedrà la prima di due serate condotte da Michelle Hunziker. Andrea Bocelli è sposato con Veronica Berti, per lui si tratta del suo secondo matrimonio. Andiamo a vedere chi è Veronica Berti.

Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli, si sono conosciuti quando lei aveva soli 20 anni e lui ne aveva 25 in più. Confessandosi ai microfoni di Vanity Fair la donna ha rivelato: “Qualcuno gli avrà detto che ero una bella ragazza, venne lui a presentarsi”. Veronica poi ha proseguito ringraziando e da quel momento i due non si sono praticamente più separati.

I due stanno insieme da diverso tempo e Veronica Berti lavora con Andrea, è la sua manager e la donna ha spiegato che non è facile, anzi tutt’altro. Lei ha spiegato: “Sono un animale da backstage, mio padre mi diceva di stare dal lato di chi controllava e non di chi creava i problemi”. Nell’intervista la donna ha ammesso che la differenza di età è stata di aiuto in quanto ora Andrea è molto paziente con lei mentre lei si definisce ‘una pentola a pressione’.

Andrea Bocelli e le difficoltà con la moglie Veronica Berti

Andrea e Veronica hanno anche una figlia, la piccola Virginia avuta nel 2012 e che quindi ora ha 12 anni. La coppia si è sposata poi nel 2014. Per anni Andrea diceva di non essere fortunato con le donne e di essere preoccupato, ma la realtà invece è che ora vive insieme a Veronica la sua favola. Però ora non è cosi.

Ora lui ha 66 anni e Veronica Berti ha 40 anni, i due hanno spiegato a Domenica In che hanno sfiorato la separazione. Andrea ha svelato di fatto: “Ero geloso del Blackberry, lo amava più di me e questo sottraeva del tempo a me”. Andrea Bocelli ha sottolineato che inizialmente Veronica c’era sempre, gli dedicava costantemente del tempo e ora le cose sembravano diverse.

Un rapporto particolare ma allo stesso tempo i due mostrano ancora una grande affinità e infatti riguardo a questa piccola crepa la moglie ha risposto: “Lavoro molto con la tecnologia e sei noioso quando hai ragione però va detto che in questo caso hai ragione”. Veronica ha invece sottolineato che non è gelosa del compagno, lo era solo all’inizio della loro relazione.