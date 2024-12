Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha fondato la band insieme a Roger Taylor e Freddie Mercury, stringendo un legame fortissimo con entrambi. Alcuni dei brani più celebri della band sono stati scritti proprio da May, che ha dedicato la sua vita alla musica ma non soltanto. Nel 2007, all’Imperial College London, Brian May ha conseguito un dottorato di ricerca in astrofisica: ha studiato gli asteroidi e la loro traiettoria, al fine di evitare la collisione con la Terra. Tra i grandi riconoscimenti ottenuti in carriera, anche quello come Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2023. A nominarlo tale è stato Re Carlo III per i servizi “resi alla musica e alla beneficenza”.

L’amore per il mondo della musica in Brian May è cominciato molto presto. A soli cinque anni, infatti, ha iniziato a suonare il pianoforte per poi dedicarsi alla chitarra un po’ più avanti: per via della mancanza di denaro che sarebbe servito per comprare la chitarra dei suoi sogni, ha iniziato a costruire da solo la sua Red Special, utilizzando un’architrave in legno e una parte di camino. La chitarra, ultimata nel 1965, è utilizzata da May ancora oggi. Il musicista, di recente, ha subito un ictus e non poteva muovere il braccio: fortunatamente tutto è andato per il meglio e oggi è tornato a suonare.

Brian May: il grande amore con Anita Bodson e le canzoni a lei dedicate

Nella vita privata di Brian May non sono mancate le splendide donne. Dalla prima moglie, Chrissy Mullens, ha avuto tre figli: James, Louisa ed Emily Ruth, nati rispettivamente nel 1978, nel 1981 e nel 1987. Si è poi sposato in seconde nozze con Anita Bodson, “Angie Watts” nella soap britannica “EastEnders”. La fiction è stata trasmessa dalla BBC dal 1985 ed è diventato in poco tempo un must per i cittadini inglesi, innamorati delle sue trame e dei protagonisti. La storia d’amore tra i due è stata inevitabilmente fin da subito molto chiacchierata. Dopo aver conosciuto Anita Dobson, infatti, May, che aveva divorziato con Christine Muellen nel 1988, è riuscito a superare il periodo personale di grave crisi. Proprio a lei ha dedicato “Too much love will kill you” e ancora “I want it all”. Brani romantici che hanno fatto la storia del mondo della musica.