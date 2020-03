Musso all’Inter?/ Calciomercato, servono 30 milioni: Di Gregorio può andare a Udine

Juan Musso piace a tutti, ma in particolare la sessione estiva di calciomercato potrebbe prevedere parecchie telefonate sull’asse Milano-Udine. L’Inter in particolare sembra fare sul serio per il portiere argentino, protagonista di un’ottima stagione a Udine: il piano di Antonio Conte sembrerebbe essere quello di portarlo alla Pinetina e fargli fare il vice di Samir Handanovic per una o due stagioni – abbiamo detto del sempre più certo rinnovo dello sloveno – per poi lanciarlo da titolare, evitando però che il prezzo possa lievitare e allo stesso tempo mettendosi in casa un dodicesimo di grande livello. Abbiamo anche riportato come questo scenario possa rappresentare un ostacolo, visto che in questo momento della carriera Musso si immagina primo portiere di una grande squadra; tuttavia l’Inter ci lavora comunque, sfruttando gli ottimi rapporti con l’Udinese e provando a battere la concorrenza dei cugini, che dalla loro darebbero all’argentino il ruolo di sostituto di Gigio Donnarumma. La famiglia Pozzo ha già fatto sapere che il prezzo di partenza è 30 milioni di euro: potrebbero essere possibili degli sconti, ma per il momento si ragiona su questa cifra e allora Beppe Marotta sta già ragionando su una possibile contropartita da spedire alla Dacia Arena.

MUSSO ALL’INTER? CALCIOMERCATO, DI GREGORIO CONTROPARTITA

L’ipotesi di calciomercato che porterebbe Juan Musso all’Inter passa attraverso un portiere di proprietà dei nerazzurri che dovrà fare il percorso inverso, accasandosi all’Udinese: la prima opzione sarebbe Ionut Radu, che oggi fa la riserva nel Parma ma è stato protagonista di ottime prestazioni nel Genoa. L’Inter ha proposto uno scambio alla pari, in realtà il cartellino del rumeno vale 15 milioni e dunque ne servirebbero altri 15 per chiudere l’affare. C’è un’altra soluzione, che passa da Michele Di Gregorio: il classe ’97, dopo Renate e Novara, si sta confermando con la maglia dell’ambizioso Pordenone e potrebbe rientrare alla base per rappresentare la moneta di scambio per arrivare a Musso. In questo caso però all’Inter servirebbero almeno 20 milioni come parte fissa da girare all’Udinese; in più resterebbe il problema di Radu che, avendo dimostrato di poter essere un fattore in Serie A, potrebbe chiedere una cessione definitiva (trovandosi chiuso in nerazzurro per almeno 4-5 anni) e questo rappresenterebbe un’altra sfida per Marotta e Piero Ausilio. In ogni caso per Musso l’Inter è pronta, eventualmente considerando contropartite che giochino in altri ruoli; potrebbe essere una trattativa parecchio lunga…



