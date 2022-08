My Best Friend’s Wedding/ Su Canale 5 il remake turco del film con Julia Roberts

My Best Friend’s Wedding, film di Canale 5 diretto da Cem Karci

My Best Friend’s Wedding sarà trasmesso oggi, venerdì 12 agosto, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Si tratta di un adattamento turco del 2018 con la regia di Cem Karci della commedia romantica statunitense con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett girata nel 1997 sugli imprevisti dell’amore. Il titolo della pellicola turca in lingua originale è Her Sey Seninle Güzel e gli attori turchi presenti nel cast sono i giovani Burcu Biricik, Mert Firat, Hazar Ergüçlü e Ilker Aksum. Il film è stato prodotto per la Sony Pictures Home Entertainment.

Bellissima, giovane e colta, l’attrice turca Burcu Biricik è la protagonista di questo remake del 2018, ma in patria è conosciuta già dal 2006, avendo recitato in molti ruoli dalla commedia alla fiction storica, sia come comparsa, che come protagonista. L’attrice è laureata in archeologia ed è sposata con il fotografo connazionale Emre Yetkin; Mert Firat, attore e sceneggiatore, è un artista poliedrico che si dedica alla sceneggiatura, alla recitazione, ma anche al teatro e alla pubblicità, scelto nel 2017 come ambasciatore di buona volontà UNDP (United Nations Development Programme) per la Turchia.

Hazar Ergüçlü, classe 1992, è conosciuta dal grande pubblico per la serie TV The Protector distribuita da Netflix, mentre Ilker Aksum ha recitato in pellicole turche e internazionali, ha esordito nel cinema nel 1999 ed è stato sposato sposato con Belgin Erdoğan, nipote dello Sceicco Said. La pellicola è stata apprezzata dal pubblico per le sue atmosfere romantiche e per la colonna sonora, che proiettano lo spettatore con semplicità nelle vicissitudini di una storia d’amore.

My Best Friend’s Wedding, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di My Best Friend’s Wedding. La giovane Deniz non ha dimenticato il suo amore d’infanzia, Emre, e rischia di perderlo del tutto, quando lui sta per sposare un’altra donna. Tra i due amici esisteva un patto che li avrebbe visti convolare a nozze, se entro i 28 anni non avessero trovato l’anima gemella. Ma Emre sta per rompere il patto. Deniz le prova tutte, per mandare all’aria le nozze del suo amato Emre, ma senza successo: ben presto si vedrà costretta a dichiarare il suo amore all’amico di sempre.

L’amore però ha bussato alla porte di Emre e nonostante tutti gli sforzi di Deniz per riconquistarlo, la donna della vita scelta da Emre non è Deniz. Costretta ad accettare l’evidenza, la ragazza cerca di porre rimedio ai suoi sbagli e di affrontare la dura realtà!











