Mydrama, chi è?/ Love Mi è l’opportunità per farsi conoscere meglio

Fedez e J-Ax hanno chiamato Mydrama a esibirsi sul palco del concerto che hanno organizzato a Milano e che si terrà oggi, 28 giugno, in Piazza del Duomo a partire dalle ore 18 e trasmesso anche in diretta televisiva su Italia 1. Su questo palco di Love Mi si esibiranno i cantanti più famosi popolari al momento del panorama della musica italiana e internazionale, e porteranno le proprie canzoni più celebri per far cantare e ballare il pubblico. Questo evento è stato organizzato a scopo interamente benefico per aiutare associazioni di bambini che hanno bisogno di cure e sostegno. Siamo molto curiosi di sapere quale brano Mydrama deciderà di portare sul palco durante questo evento, o se presenterà qualche inedito. Sicuramente per lei si tratta di un grande risultato e di una grande opportunità per farsi conoscere meglio dal pubblico, cantando, in questa occasione, insieme a tanti colleghi celebri e famosi della musica italiana. Attendiamo quindi stasera per cantare e ballare insieme a Mydrama e agli altri artisti e colleghi al concerto Love Mi.

Mydrama, chi è? La sua carriera

La cantante italiana Mydrama, pseudonimo di Alessandra Martinelli, ha 22 anni, nata il 26 aprile 1998, e ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico e a inserirsi nel panorama della musica italiana a partire dalla sua partecipazione a X Factor nel 2020. Sicuramente è un’artista dalla personalità forte e travolgente, che riesce a coinvolgere e trasportare il pubblico quando canta, grazie al suo ritmo e al suo carisma. Ricordiamo, tra i suoi brani prodotti, il primo singolo Cornici Bianche e il secondo Vieni con me, entrambi molto apprezzati dagli ascoltatori. Nel 2021 ha, poi, pubblicato Le Luci con un featuring di Dani Faiv. La vita privata della cantante, soprattutto le relazioni complicate che ha affrontato, hanno segnato molto la produzione dei suoi brani, orientando la scrittura e la composizione delle canzoni in maniera diversa rispetto ai suoi inizi, facendola diventare una donna più forte e più determinata. Seguita molto sui social network, Mydrama si presenta al pubblico come un personaggio carismatico, forte e deciso.

