Myriam Catania/ In crisi profonda per le manca il figlio Jacques Kammermann…

Myriam Catania non riesce a trovare un senso: perchè è entrata al Grande Fratello Vip 2020? Questa la domanda che la concorrente si è posta in questi giorni, fra lacrime e abbracci da parte delle amiche. “Io scapperei”, ha confessato a Fulvio Abbate, aggiungendo anche che avrebbe voluto stare con il figlio. “Devi stare tranquilla, sta con il papà”, le ha detto Matilde Brandi. “Non ce la faccio“, ha risposto però la Catania, anche se subito dopo ha cercato di reagire e scrollarsi di dosso la nostalgia di casa. In un altro momento di grande sconforto, Myriam è finita fra le braccia di Elisabetta Gregoraci, che si è lanciata fra le sue braccia per consolarla. Nella foga, la showgirl ha sfiorato le labbra dell’attrice e il web ha esultato subito per il siparietto hot tutto al femminile. Anche se in realtà si tratta di un gesto non voluto e di sicuro lontano da qualsiasi tipo di flirt. Nella puntata di questa sera però si potrebbe discutere anche di questa parentesi, giusto per cavalcare l’onda del momento.

Myriam Catania, una crisi profonda

Myriam Catania sta vivendo un momento di grande crisi al Grande Fratello Vip 2020. In questi ultimi giorni sono stati tanti i momenti in cui le lacrime hanno solcato il suo volto. Dopo essersi allenata con gli altri gieffini, la Catania infatti ha preferito andare in piscina per stare un po’ da sola e dopo essersi immersa nell’acqua e fatto qualche bracciata, si è diretta alla sua famiglia. “Mi mancate tanto”, ha detto guardando le telecamere, “è troppo difficile non ce la faccio”. A soli due giorni dall’inizio del reality, la Catania ha ipotizzato anche che il momento di scoramento appena vissuto fosse da attribuire alla novità dell’esperienza televisiva. “Non capisco“, ha aggiunto, “magari ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato centomila volte di più. Sembra più facile di quello che pensate”. L’attrice aveva vissuto una parentesi simile anche alcune ore prima, dopo aver parlato con Massimiliano Morra. Al collega ha confessato di sentire il suo vero stato d’animo e di essere convinta che stia nascondendo una grande parte della sua personalità, che finora potrebbe addirittura essergli sconosciuta. Clicca qui per guardare il video di Myriam Catania.



