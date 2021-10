Myrta Merlino, lite in tv con studente no pass/ “Dici delle idiozie, vai a lavorare”

Botta e risposta stamane in diretta tv su La7, durante la puntata di oggi di L’Aria che Tira. Si parla di green pass, che oggi, 15 ottobre, diventa obbligatorio per tutti i lavoratori, e lo show condotto da Myrta Merlino si collega con una manifestazione “no green pass” di alcuni studenti a Bologna. Viene in particolare fermato uno studente di filosofia, tale Francesco, che dopo aver minimizzato la pandemia di covid, si rivolge così alle telecamere “Con chi parlo, scusi?”. Al che la padrona di casa replica: “Sono Myrta Merlino, conduco un programma ogni mattina su La7. Sono stata qui per tutto il tempo della pandemia, ma te lo ricordi cosa è successo in Italia? Che cosa abbiamo passato? Io parlavo solo di morti tutti i giorni. Faccio fatica a capirti”.

Milena Vukotic/ "Rapporto bellissimo con Paolo Villaggio. Sembrava burbero, ma..."

Quindi Francesco ribatte: “Voi parlavate di morti per diffondere paura. E la paura influisce sul sistema immunitario, le scienze cognitive lo sanno bene. Leggete Wikipedia“. Parole che fanno sbottare definitivamente la conduttrice, che ribatte: “Ma cosa dici! Guadate in faccia la realtà. Hai detto un’idiozia grande come una casa. Ma quali dati? Quelli di Pubmed? Wikipedia? Non ci si informa su Wikipedia! E’ da ignoranti. Questo studente dovrebbe andare a lavorare”.

Diamante Pedersoli, figlia Bud Spencer/ "Mio padre era uno spirito libero"

MYRTA MERLINO VS STUDENTE DI BOLOGNA: “MA FIOR DI EPIDEMIOLOGI…”

Ma lo studente di filosofia, già laureato in giurisprudenza, non ci sta: “La paura l’avete diffusa voi in mainstream. Si calmi, io non so nemmeno chi è – ribadisce – il Green pass serve per non far diffondere la pandemia ma in realtà serve per farci vaccinare tutti. Una misura ipocrita e inutile dal punto di vista sanitario, i dati lo stanno dimostrando”.

E ancora: “Sono laureato in Legge e sto studiando Filosofia. Il green pass è un obbligo vaccinale mascherato, è una cosa sporca”, ha continuato ancora il ragazzo che proprio non vuole sentire spiegazioni, fino a che la moglie di Tardelli non perde la pazienza e chiude il collegamento: “Ci sono fior di epidemiologi che ci spiegano i dati e i numeri… va beh dai”.

Mogol/ “Nel '70 se non cantavi Bella Ciao eri fascista, chi non parlava di politica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA