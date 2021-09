Myrta Merlino, infortunio al piede/ La conduttrice resta seduta “Sfiga ci vede bene”

Piccolo nuovo infortunio per Myrta Merlino, conduttrice del programma di La7, L’aria che tira, nonché moglie del campione del mondo 1982, Marco Tardelli. A notare che qualcosa non andava come doveva è stato il quotidiano Il Tempo, che ha appunto “scoperto” il nuovo malanno della bionda conduttrice della televisione di Urbano Cairo. Dopo una fastidiosa ernia cervicale che l’ha costretta a lungo “in panchina”, lasciando la guida del programma a Francesco Magnani, durante la puntata di oggi, lunedì 13 settembre, è stato il piede ad “importunare” la conduttrice.

Dodi Battaglia, la morte della moglie Paola Toeschi/ “Ora capisco la depressione"

“Ho avuto un problema al piede ma va tutto bene, si va avanti”, ha annunciato Myrta Merlino in apertura della puntata di oggi, e la stessa, a causa del dolore, è stata costretta a rimanere sempre seduta durante quasi tutta la puntata, tranne qualche tentativo di alzarsi in piedi un po’ a fatica. “La Merlino scende momentaneamente dal tacco 12 – commenta il quotidiano romano – per indossare delle comode ciabattine, dando sollievo al piede dolente”.

Francesca Fabbri Fellini, nipote Federico/ “Zia Giulietta Masina la quercia di casa”

MYRTA MERLINO, INFORTUNIO AL PIEDE: COSA E’ SUCCESSO? SUI SOCIAL…

Resta comunque un mistero cosa sia successo, visto che la conduttrice non ha voluto specificare nulla sull’accaduto, quindi non è chiaro se la stessa abbia preso una semplice botta, o abbia subito una microfrattura, una contusione o quant’altro. Si sa solo che sul profilo Instagram della moglie di Marco Tardelli sono state pubblicate alcune storie in cui la stessa spiega: “Insieme al mio ‘assistente’ la sfiga ci vede benissimo”, mostrando il piede bloccato a cavallo di una sedia a rotelle spinta proprio dal marito, e in una location che sembrerebbe essere un ospedale.

Cristiana Pedersoli, figlia Bud Spencer/ “E' ancora qui con me, non se ne andrà mai”

Il piede non è stato fasciato di conseguenza non sembrerebbe essere nulla di grave, ma i medici hanno raccomandato a Myrta Merlino di non sforzare comunque l’arto, di non camminarci sopra, di qui la decisione di condurre dietro la scrivani, da seduta. Durante la puntata, come fa notare sempre Il Tempo, si è sentita ancora la Merlino bisbigliare agli autori: “Io però mi vorrei alzare…posso?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA