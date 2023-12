Myrta Merlino, niente nozze con Marco Tardelli: “Stiamo benissimo così”/ “Quando ci siamo messi insieme…”

Myrta Merlino e il passaggio a Mediaset: “Avevo necessità del sostegno di tutti“

Myrta Merlino è sicuramente una delle grandi scommesse di questa stagione tv targata Mediaset. L’ex conduttrice de L’Aria che Tira ha detto addio a La7, rete che era diventata per anni la sua casa televisiva, per buttarsi a capofitto in un nuovo progetto e in una nuova azienda. In un’intervista rilasciata a Repubblica, ha tracciato un bilancio di questi primi mesi di conduzione di Pomeriggio Cinque, di fronte ad un pubblico differente da quello a cui era abituata.

Myrta Merlino smentisce il flop di Pomeriggio Cinque: "Perché tanto veleno inutile?"/ E su Barbara D'Urso…

Il passaggio di rete è stato rivoluzionario per lei, al punto da necessitare del supporto delle persone a lei più care, compreso il compagno Marco Tardelli: “Non sono mai stata così bisognosa di protezione, ho sentito la necessità del sostegno di tutti, a cominciare da quello di Marco. Questi tre mesi mi sono valsi tre anni“.

Pomeriggio 5 "ruba" gli ospiti a La vita in diretta?/ La mossa Mediaset per risollevare gli ascolti: il rumor

Myrta Merlino, niente matrimonio con Marco Tardelli: “Stiamo benissimo così“

Myrta Merlino, nel corso dell’intervista, si è poi soffermata sull’argomento tanto dibattuto nell’ultimo periodo e riferito al mancato matrimonio con Marco Tardelli. Aprendo il suo cuore e parlando della propria sfera sentimentale, la conduttrice ha ammesso che il compagno non è intenzionato a compiere il grande passo, perlomeno per il momento.

“Avevo quasi 47 anni quando ci siamo messi insieme, lui 61. Siamo due miracolati e siamo innamorati. Leggendo sui siti anch’io sono rimasta un po’ così e gliel’ho detto. Ma lui lo spiega: stiamo benissimo così, mi ama e mi stima, non lo ritiene necessario. Sintetizzato: ‘Non vuole sposare Myrta’, beh, suona malissimo“, ammette la conduttrice. La possibilità delle nozze resta comunque impressa nella lista dei desideri della Merlino: al momento, però, non rientra tra le priorità di coppia. Per il matrimonio, dunque, si può ancora aspettare.

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? "Si pensa alla sostituzione"/ Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA