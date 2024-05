Myrta Merlino prende il posto di Bianca Berlinguer su Rete 4?/ “Per lei un appuntamento settimanale serale”

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 per Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer?

Myrta Merlino è pronta a prendere il posto della collega Bianca Berlinguer su Rete 4. È questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti nel numero in edicola. In un articolo sull’attuale conduttrice di Pomeriggio 5, si parla proprio del futuro in Mediaset e del possibile addio all’ex trasmissione di Barbara d’Urso a favore di una prima serata settimanale su Rete 4.

“Ora, per lei, si parla di un appuntamento settimanale serale su Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer…” si legge infatti sul giornale, che indicherebbe, di conseguenza, la sostituzione della stessa Berlinguer da parte della Merlino e, di conseguenza, un nuovo cambiamento anche per Pomeriggio 5.

Myrta Merlino verso l’addio a Pomeriggio 5

È chiaro che, al momento, non ci sono conferme su questo cambio di conduzione, ma si tratta soltanto di indiscrezioni che verranno confermate o smentite nel corso delle prossime settimane. Va comunque ricordato che gli ascolti di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino non sono stati particolarmente eccelsi, ma piuttosto altalenanti rispetto al passato con la conduzione di Barbara d’Urso. Di certo non hanno mai dato vero filo da torcere ad Alberto Matano con la sua La Vita in diretta su Rai Uno. Proprio a proposito di Pomeriggio 5, il settimanale è riuscito a raccogliere la confessione di una costumista del programma del pomeriggio di Canale 5 che non ha nascosto il fatto che la Merlino si sia fatta comunque carico di un’eredità pesante e non facile da gestire: “Un’eredità troppo pesante da gestire perché quello era un programma (Pomeriggio 5) cucito addosso a Barbara d’Urso…” le sue parole.

